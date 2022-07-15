https://ria.ru/20220715/dokapitalizatsiya-1802815705.html
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года - РИА Новости, 15.07.2022
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года
Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:35
2022-07-15T17:35
2022-07-15T17:35
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
банки
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев."Сейчас просто рано говорить. Понятно, что капитала в банковской системе не хватает, но мы предварительно договорились, что вернемся к этому вопросу ближе к концу года или, может быть, даже в начале следующего года", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Минфина о необходимости докапитализации банков.
https://ria.ru/20220712/barter-1801841304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), банки
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года
Замминистра финансов Моисеев: Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков в конце года