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Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года - РИА Новости, 15.07.2022
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Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года - РИА Новости, 15.07.2022
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года
Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:35
2022-07-15T17:35
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
банки
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев."Сейчас просто рано говорить. Понятно, что капитала в банковской системе не хватает, но мы предварительно договорились, что вернемся к этому вопросу ближе к концу года или, может быть, даже в начале следующего года", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Минфина о необходимости докапитализации банков.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), банки
17:35 15.07.2022
 
Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года

Замминистра финансов Моисеев: Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков в конце года

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сейчас просто рано говорить. Понятно, что капитала в банковской системе не хватает, но мы предварительно договорились, что вернемся к этому вопросу ближе к концу года или, может быть, даже в начале следующего года", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Минфина о необходимости докапитализации банков.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Банки
 
 
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