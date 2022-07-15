https://ria.ru/20220715/dokapitalizatsiya-1802815705.html

Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года

Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года - РИА Новости, 15.07.2022

Минфин рассмотрит вопрос докапитализации банков ближе к концу года

Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:35

2022-07-15T17:35

2022-07-15T17:35

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

банки

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос необходимости докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце этого или даже начале следующего года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев."Сейчас просто рано говорить. Понятно, что капитала в банковской системе не хватает, но мы предварительно договорились, что вернемся к этому вопросу ближе к концу года или, может быть, даже в начале следующего года", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Минфина о необходимости докапитализации банков.

https://ria.ru/20220712/barter-1801841304.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), банки