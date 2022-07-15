https://ria.ru/20220715/dnr-1802873057.html
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР
Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:50
2022-07-15T21:50
2022-07-15T21:50
в мире
донецкая народная республика
николаев (украина)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (улица Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев."В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (улица Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась", - добавил генерал.Кроме того, по словам Мизинцева, в Торецке (ДНР) на территории школы №9 по улице Терешковой "размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
донецкая народная республика
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР
Минобороны: украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР