https://ria.ru/20220715/dnr-1802873057.html

Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР

Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР

Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:50

2022-07-15T21:50

2022-07-15T21:50

в мире

донецкая народная республика

николаев (украина)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (улица Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев."В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (улица Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась", - добавил генерал.Кроме того, по словам Мизинцева, в Торецке (ДНР) на территории школы №9 по улице Терешковой "размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины