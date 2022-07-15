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Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР
Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:50
2022-07-15T21:50
в мире
донецкая народная республика
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (улица Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев."В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (улица Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась", - добавил генерал.Кроме того, по словам Мизинцева, в Торецке (ДНР) на территории школы №9 по улице Терешковой "размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины
21:50 15.07.2022
 
Украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР

Минобороны: украинскую бронетехнику разместили в детсаду и школе в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные разместились с бронетехникой в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (улица Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (улица Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась", - добавил генерал.
Кроме того, по словам Мизинцева, в Торецке (ДНР) на территории школы №9 по улице Терешковой "размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов".
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