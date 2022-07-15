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Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Доломитное снарядами "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:46
2022-07-15T20:46
2022-07-15T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
горловка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Доломитное снарядами "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Спустя 10 минут после этого украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ранее в пятницу украинские войска выпустили по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, нато, сцкк
Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Доломитное снарядами натовского калибра