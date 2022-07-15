https://ria.ru/20220715/dnr-1802863991.html

Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска выпустили по Доломитному 11 снарядов

Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Доломитное снарядами "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:46

2022-07-15T20:46

2022-07-15T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

горловка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Доломитное снарядами "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Спустя 10 минут после этого украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ранее в пятницу украинские войска выпустили по Доломитному 14 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, нато, сцкк