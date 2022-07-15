https://ria.ru/20220715/dnr-1802836038.html

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 56 снарядов "натовского"... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:46

2022-07-15T18:46

2022-07-15T18:46

в мире

донецкая народная республика

украина

артемовск

нато

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 56 снарядов "натовского" калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.35 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров, 17.00 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что, помимо этого, войска Украины в 17.35 выпустили по Доломитному десять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 18.00 еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.45 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке в ДНР, а в 17.50 шесть мин того же калибра по Новобахмутовке в ДНР, сообщает представительство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

донецкая народная республика

украина

артемовск

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в мире, донецкая народная республика, украина, артемовск, нато