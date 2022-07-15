https://ria.ru/20220715/dnr-1802790717.html

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки - РИА Новости, 15.07.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:48

2022-07-15T16:48

2022-07-15T16:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВСУ атаковали Яковлевку. В результате обстрела ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в пятницу три раза обстреляли Яковлевку, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины