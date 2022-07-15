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Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки - РИА Новости, 15.07.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:48
2022-07-15T16:48
2022-07-15T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВСУ атаковали Яковлевку. В результате обстрела ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в пятницу три раза обстреляли Яковлевку, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Яковлевки
Штаб обороны ДНР: при обстреле населенного пункта Яковлевка пострадал мирный житель