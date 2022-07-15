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ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/dnr-1802780508.html
ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа
ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 15.07.2022
ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:31
2022-07-15T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также под удар попал город Ясиноватая и поселок Минеральное в ее окрестностях. За полчаса по ним выпустили 24 снаряда калибром 122 и 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В четверг при обстреле Донецка орудиями такого калибра погибли двое и пострадали шесть мирных жителей, находившихся на автостанции "Центр" в Ворошиловском районе столицы ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
16:31 15.07.2022
 
ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа

Украинские войска выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.50 - н.п. Очеретино - н.п. Верхнеторецкое: выпущено 23 снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 - н.п. Артемовск - н.п. Доломитное: выпущено 35 снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - н.п. Очеретино – н.п. Верхнеторецкое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Также под удар попал город Ясиноватая и поселок Минеральное в ее окрестностях. За полчаса по ним выпустили 24 снаряда калибром 122 и 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В четверг при обстреле Донецка орудиями такого калибра погибли двое и пострадали шесть мирных жителей, находившихся на автостанции "Центр" в Ворошиловском районе столицы ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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