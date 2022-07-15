https://ria.ru/20220715/dnr-1802780508.html

ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа

ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 15.07.2022

ВСУ выпустили по ДНР 66 снарядов за полтора часа

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:31

2022-07-15T16:31

2022-07-15T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку, поселкам Верхнеторецкому и Доломитному 66 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также под удар попал город Ясиноватая и поселок Минеральное в ее окрестностях. За полчаса по ним выпустили 24 снаряда калибром 122 и 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В четверг при обстреле Донецка орудиями такого калибра погибли двое и пострадали шесть мирных жителей, находившихся на автостанции "Центр" в Ворошиловском районе столицы ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато