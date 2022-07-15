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Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному
Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному
Украинские войска за пять минут выпустили по десять ракет из БМ-21 "Град" по населенным пунктам Яковлевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:09
2022-07-15T16:09
2022-07-15T16:09
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по десять ракет из БМ-21 "Град" по населенным пунктам Яковлевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 15.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет... БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному
Представительство: ВСУ выпустили по десять ракет из "Града" по Яковлевке и Минеральному