https://ria.ru/20220715/dnr-1802766322.html

Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному

Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска выпустили ракеты из "Града" по Яковлевке и Минеральному

Украинские войска за пять минут выпустили по десять ракет из БМ-21 "Град" по населенным пунктам Яковлевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:09

2022-07-15T16:09

2022-07-15T16:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по десять ракет из БМ-21 "Град" по населенным пунктам Яковлевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 15.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет... БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр