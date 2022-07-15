https://ria.ru/20220715/dnr-1802625036.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении более 60 украинских военных, а также 8 единиц автомобильной техники и 4... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:36
2022-07-15T10:36
2022-07-15T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении более 60 украинских военных, а также 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортеров."Заявление по обстановке на 10.30 15.07.2022... Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: восемь единиц автомобильной техники, четыре бронетранспортера и более 60 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:36 15.07.2022 (обновлено: 10:55 15.07.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 60 человек