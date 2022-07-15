https://ria.ru/20220715/dnr-1802625036.html

Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении более 60 украинских военных, а также 8 единиц автомобильной техники и 4... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:36

2022-07-15T10:36

2022-07-15T10:55

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении более 60 украинских военных, а также 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортеров."Заявление по обстановке на 10.30 15.07.2022... Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: восемь единиц автомобильной техники, четыре бронетранспортера и более 60 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр