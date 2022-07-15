https://ria.ru/20220715/dezertiry-1802618242.html

В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников

В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников - РИА Новости, 15.07.2022

В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников

Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:19

2022-07-15T10:19

2022-07-15T10:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства."В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", - говорится в релизе.С апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов батальона.Добавляется, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.

луганская народная республика

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины