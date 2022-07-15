https://ria.ru/20220715/dezertiry-1802618242.html
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников - РИА Новости, 15.07.2022
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников
Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:19
2022-07-15T10:19
2022-07-15T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства."В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", - говорится в релизе.С апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов батальона.Добавляется, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников
Росгвардия в ЛНР нашла подтверждения массового дезертирства украинских десантников