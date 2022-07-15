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В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/dezertiry-1802618242.html
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников - РИА Новости, 15.07.2022
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников
Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:19
2022-07-15T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства."В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", - говорится в релизе.С апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов батальона.Добавляется, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
10:19 15.07.2022
 
В ЛНР нашли подтверждения массового дезертирства украинских десантников

Росгвардия в ЛНР нашла подтверждения массового дезертирства украинских десантников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников, сообщает пресс-служба ведомства.
Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", - говорится в релизе.
С апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов батальона.
Добавляется, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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