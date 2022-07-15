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В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей - РИА Новости, 15.07.2022
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https://ria.ru/20220715/deti-1802626840.html
В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей
В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей - РИА Новости, 15.07.2022
В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей
Больше тысячи детей, которые проживают в приграничных населенных пунктах Белгородской области, отдохнут этим летом в анапском лагере "Жемчужина" на Черном море, РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:44
2022-07-15T10:44
белгородская область
россия
общество
белгородская область
вячеслав гладков
анапа
черное море
краснодарский край
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БЕЛГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Больше тысячи детей, которые проживают в приграничных населенных пунктах Белгородской области, отдохнут этим летом в анапском лагере "Жемчужина" на Черном море, сообщило министерство образования региона."В общей сложности в Анапе по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова отдохнут этим летом 1 037 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области", - говорится в сообщении.На этой неделе завершилась вторая смена, домой из анапского санатория возвращаются 300 ребят. Дети из приграничных сел Белгородского, Вейделевского, Волоконовского районов и Валуйского городского округа отправились в санаторий 24 июня, сменив отдохнувших в первую смену детей. В течение трех недель они отдыхали на берегу Чёрного моря.Как отметили в министерстве, для белгородских ребят было организовано пятиразовое питание, культурно-досуговая программа. У санатория четыре больших корпуса, собственный пляж, большая территория. В пятницу первая группа детей в сопровождении педагогов и медиков прибыла в Россошь на поезде. До Белгородской области они добираются в автобусе в сопровождении экипажа ГИБДД."Надеюсь, что дети с новыми силами будут хорошо учиться, будут радовать родителей и учителей. А мы постараемся сделать все, чтобы их детство было счастливым", – отметил губернатор.В субботу на смену вернувшимся из Анапы ребятам отправятся 388 детей из Грайворонского, Шебекинского городских округов, Краснояружского, Борисовского, Ровеньского районов. Стартует третья смена.
https://ria.ru/20220531/lagerya-1791918015.html
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россия, общество, белгородская область, вячеслав гладков, анапа, черное море, краснодарский край
10:44 15.07.2022
 
В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей

Свыше тысячи белгородских детей отдохнут в Анапе по инициативе губернатора Гладкова

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре
Дети во время открытия летней смены в детском центре - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Дети во время открытия летней смены в детском центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Больше тысячи детей, которые проживают в приграничных населенных пунктах Белгородской области, отдохнут этим летом в анапском лагере "Жемчужина" на Черном море, сообщило министерство образования региона.
"В общей сложности в Анапе по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова отдохнут этим летом 1 037 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области", - говорится в сообщении.
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На этой неделе завершилась вторая смена, домой из анапского санатория возвращаются 300 ребят. Дети из приграничных сел Белгородского, Вейделевского, Волоконовского районов и Валуйского городского округа отправились в санаторий 24 июня, сменив отдохнувших в первую смену детей. В течение трех недель они отдыхали на берегу Чёрного моря.
Как отметили в министерстве, для белгородских ребят было организовано пятиразовое питание, культурно-досуговая программа. У санатория четыре больших корпуса, собственный пляж, большая территория. В пятницу первая группа детей в сопровождении педагогов и медиков прибыла в Россошь на поезде. До Белгородской области они добираются в автобусе в сопровождении экипажа ГИБДД.
"Надеюсь, что дети с новыми силами будут хорошо учиться, будут радовать родителей и учителей. А мы постараемся сделать все, чтобы их детство было счастливым", – отметил губернатор.
В субботу на смену вернувшимся из Анапы ребятам отправятся 388 детей из Грайворонского, Шебекинского городских округов, Краснояружского, Борисовского, Ровеньского районов. Стартует третья смена.
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Белгородская областьРоссияОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковАнапаЧерное мореКраснодарский край
 
 
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