В Анапе отдохнут свыше тысячи белгородских детей
Свыше тысячи белгородских детей отдохнут в Анапе по инициативе губернатора Гладкова
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре
Дети во время открытия летней смены в детском центре. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Больше тысячи детей, которые проживают в приграничных населенных пунктах Белгородской области, отдохнут этим летом в анапском лагере "Жемчужина" на Черном море, сообщило министерство образования региона.
"В общей сложности в Анапе по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова отдохнут этим летом 1 037 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области", - говорится в сообщении.
На этой неделе завершилась вторая смена, домой из анапского санатория возвращаются 300 ребят. Дети из приграничных сел Белгородского, Вейделевского, Волоконовского районов и Валуйского городского округа отправились в санаторий 24 июня, сменив отдохнувших в первую смену детей. В течение трех недель они отдыхали на берегу Чёрного моря.
Как отметили в министерстве, для белгородских ребят было организовано пятиразовое питание, культурно-досуговая программа. У санатория четыре больших корпуса, собственный пляж, большая территория. В пятницу первая группа детей в сопровождении педагогов и медиков прибыла в Россошь на поезде. До Белгородской области они добираются в автобусе в сопровождении экипажа ГИБДД.
"Надеюсь, что дети с новыми силами будут хорошо учиться, будут радовать родителей и учителей. А мы постараемся сделать все, чтобы их детство было счастливым", – отметил губернатор.
В субботу на смену вернувшимся из Анапы ребятам отправятся 388 детей из Грайворонского, Шебекинского городских округов, Краснояружского, Борисовского, Ровеньского районов. Стартует третья смена.