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СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/delo-1802875491.html
СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ
СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:18
2022-07-15T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли территорию Севского района Брянской области. В результате было повреждено здание временно не действующего таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины
22:18 15.07.2022
 
СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ

СК возбудил уголовное дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли территорию Севского района Брянской области. В результате было повреждено здание временно не действующего таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.
"Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Севского района Брянской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБрянская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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