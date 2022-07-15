СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ
СК возбудил уголовное дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли территорию Севского района Брянской области. В результате было повреждено здание временно не действующего таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.
"Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Севского района Брянской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.