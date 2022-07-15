https://ria.ru/20220715/delo-1802875491.html

СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ

СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022

СК возбудил дело после обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:18

2022-07-15T22:18

2022-07-15T22:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

брянская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Севского района Брянской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли территорию Севского района Брянской области. В результате было повреждено здание временно не действующего таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины