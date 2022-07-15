Эксперт рассказал, дефицита какой техники нет на российском рынке
Эксперт Иванов заявил об отсутствии дефицита б/у мотоциклов на российском рынке
Мотоциклы
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мотоциклы, в отличие от автомобилей, представлены на российском рынке в достаточном количестве, считает руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему санкции не привели к дефициту этого товара.
Россияне всегда предпочитали покупать подержанные мотоциклы, отметил Иванов. В этом сегменте рынка новая техника никогда не пользовалась большим спросом, уточнил он. По словам эксперта, поставщики успели завезти в страну большое количество бывших в употреблении (б/у) мотоциклов и обеспечили потребности российских покупателей.
"В России исторически сложился рынок подержанных мотоциклов. У нас в качестве новой вещи их покупают не очень часто. Если говорить именно о б/у мотоциклах, то они есть в наличии в магазинах. В Россию много всего было привезено заранее и много всего есть у продавцов", — уверен Иванов.
Логистические проблемы, связанные с санкциями, затрудняют ввоз в страну новых партий мотоциклов, продолжил он. Сложности с доставкой, в свою очередь, привели к росту цен на подобную технику, добавил эксперт.
"Очень сильно выросли цены на мотоциклы, потому что теперь их сложно привезти в Россию. То есть дистрибьюторы не ушли с российского рынка, но они физически не могут доставить в Россию эту продукцию", — пояснил Иванов.
Развитие параллельного импорта и решение логистических проблем приведут к стабилизации цен на мотоциклы, в том числе подержанные, прогнозирует он.
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