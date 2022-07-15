https://ria.ru/20220715/defitsita-1802580738.html

Эксперт рассказал, дефицита какой техники нет на российском рынке

Эксперт рассказал, дефицита какой техники нет на российском рынке - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперт рассказал, дефицита какой техники нет на российском рынке

Мотоциклы, в отличие от автомобилей, представлены на российском рынке в достаточном количестве, считает руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов. В... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T02:15

2022-07-15T02:15

2022-07-15T02:15

авто

экономика

россия

андрей иванов

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мотоциклы, в отличие от автомобилей, представлены на российском рынке в достаточном количестве, считает руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему санкции не привели к дефициту этого товара.Россияне всегда предпочитали покупать подержанные мотоциклы, отметил Иванов. В этом сегменте рынка новая техника никогда не пользовалась большим спросом, уточнил он. По словам эксперта, поставщики успели завезти в страну большое количество бывших в употреблении (б/у) мотоциклов и обеспечили потребности российских покупателей.Логистические проблемы, связанные с санкциями, затрудняют ввоз в страну новых партий мотоциклов, продолжил он. Сложности с доставкой, в свою очередь, привели к росту цен на подобную технику, добавил эксперт."Очень сильно выросли цены на мотоциклы, потому что теперь их сложно привезти в Россию. То есть дистрибьюторы не ушли с российского рынка, но они физически не могут доставить в Россию эту продукцию", — пояснил Иванов.Развитие параллельного импорта и решение логистических проблем приведут к стабилизации цен на мотоциклы, в том числе подержанные, прогнозирует он.

https://ria.ru/20220418/motoprava-1784118965.html

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

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авто, экономика, россия, андрей иванов