https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html

Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий

Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий - РИА Новости, 15.07.2022

Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий

При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:11

2022-07-15T17:11

2022-07-15T17:11

тверская область

игорь руденя

благоустройство

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ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пятницу на встрече с митрополитом Тверским и Кашинскии Амвросием глава региона обсудил благоустройство Соборной площади возле кафедрального Спасо-Преображенского собора в Твери, а накануне губернатор проинспектировал ход работ на площади, сообщает пресс-служба регионального правительства."При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье", – сказал на встрече Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.Также на встрече шла об установке рядом с собором бронзовой скульптуры, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона (первого тверского епископа) и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

https://ria.ru/20220714/dorogi-1802528014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, благоустройство