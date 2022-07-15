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Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий - РИА Новости, 15.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий - РИА Новости, 15.07.2022
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:11
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пятницу на встрече с митрополитом Тверским и Кашинскии Амвросием глава региона обсудил благоустройство Соборной площади возле кафедрального Спасо-Преображенского собора в Твери, а накануне губернатор проинспектировал ход работ на площади, сообщает пресс-служба регионального правительства."При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье", – сказал на встрече Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.Также на встрече шла об установке рядом с собором бронзовой скульптуры, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона (первого тверского епископа) и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.
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игорь руденя, благоустройство
17:11 15.07.2022
 

Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пятницу на встрече с митрополитом Тверским и Кашинскии Амвросием глава региона обсудил благоустройство Соборной площади возле кафедрального Спасо-Преображенского собора в Твери, а накануне губернатор проинспектировал ход работ на площади, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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14 июля, 18:19Тверская область
Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог
"При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье", – сказал на встрече Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.
Также на встрече шла об установке рядом с собором бронзовой скульптуры, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона (первого тверского епископа) и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.
Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.
 
Тверская областьИгорь РуденяБлагоустройство
 
 
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