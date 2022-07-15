https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий - РИА Новости, 15.07.2022
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:11
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пятницу на встрече с митрополитом Тверским и Кашинскии Амвросием глава региона обсудил благоустройство Соборной площади возле кафедрального Спасо-Преображенского собора в Твери, а накануне губернатор проинспектировал ход работ на площади, сообщает пресс-служба регионального правительства."При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье", – сказал на встрече Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.Также на встрече шла об установке рядом с собором бронзовой скульптуры, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона (первого тверского епископа) и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.
https://ria.ru/20220714/dorogi-1802528014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, благоустройство
ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. При работах по благоустройству территорий важно обеспечить сохранение исторического облика этих территорий, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пятницу на встрече с митрополитом Тверским и Кашинскии Амвросием глава региона обсудил благоустройство Соборной площади возле кафедрального Спасо-Преображенского собора в Твери
, а накануне губернатор проинспектировал ход работ на площади, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье", – сказал на встрече Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.
Также на встрече шла об установке рядом с собором бронзовой скульптуры, которая по задумке будет изображать беседующих святителя Симеона (первого тверского епископа) и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ
Юрий Хмелевской.
Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.