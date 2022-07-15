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Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия - РИА Новости, 15.07.2022
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Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия - РИА Новости, 15.07.2022
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T04:33
2022-07-15T05:39
в мире
игорь кириллов
россия
сша
украина
вооруженные силы рф
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию, сообщается в в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и сделать выводы."Призываем местных экспертов &lt;...&gt; задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО", — заключили в посольстве.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
https://ria.ru/20220706/ugroza-1800803140.html
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в мире, игорь кириллов, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, посольство рф в сша
04:33 15.07.2022 (обновлено: 05:39 15.07.2022)
 
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия

Посольство: СМИ в США не устают дискредитировать Россию из-за мнимой угрозы биооружия

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию, сообщается в в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.
На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".
"Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады", — говорится в заявлении посольства.
Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и сделать выводы.
Противогаз - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:53Специальная военная операция на Украине
МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России
"Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО", — заключили в посольстве.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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В миреИгорь КирилловРоссияСШАУкраинаВооруженные силы РФПосольство РФ в США
 
 
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