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Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия - РИА Новости, 15.07.2022
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T04:33
2022-07-15T04:33
2022-07-15T05:39
в мире
игорь кириллов
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вооруженные силы рф
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию, сообщается в в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и сделать выводы."Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО", — заключили в посольстве.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
https://ria.ru/20220706/ugroza-1800803140.html
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в мире, игорь кириллов, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, посольство рф в сша
04:33 15.07.2022 (обновлено: 05:39 15.07.2022)
Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
Посольство: СМИ в США не устают дискредитировать Россию из-за мнимой угрозы биооружия