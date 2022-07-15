https://ria.ru/20220715/biooruzhie-1802588772.html

Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия

Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия - РИА Новости, 15.07.2022

Посольство: США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия

Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T04:33

2022-07-15T04:33

2022-07-15T05:39

в мире

игорь кириллов

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украина

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посольство рф в сша

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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию, сообщается в в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и сделать выводы."Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО", — заключили в посольстве.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.

https://ria.ru/20220706/ugroza-1800803140.html

https://ria.ru/20220523/ozkho-1790128736.html

россия

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в мире, игорь кириллов, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, посольство рф в сша