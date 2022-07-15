https://ria.ru/20220715/bezrukov-1802647183.html

Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"

Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады" - РИА Новости, 15.07.2022

Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"

Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:20

2022-07-15T18:20

2022-07-15T19:36

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы.Поклонники сразу признали знаменитую роль.Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказываются четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Сашей Белым.Роль в "Бригаде" принесла Безрукову славу. После этого он сыграл в фильмах про Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Ивана-дурака.

https://ria.ru/20220701/vdovichenkov-1799511918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей безруков, шоу-бизнес, новости культуры