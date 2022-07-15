18:20 15.07.2022 (обновлено: 19:36 15.07.2022)
Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"
Сергей Безруков повторил знаменитый образ Саши Белого из "Бригады"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы.
"Стоит зачесать волосы назад и сразу… Знакомый образ. Правда? Никого не напоминает?" – спросил Сергей.
© Фото из социальных сетей Сергея БезруковаСергей Безруков в образе
© Фото из социальных сетей Сергея Безрукова
Сергей Безруков в образе
Поклонники сразу признали знаменитую роль.
"Саша, нам тебя очень не хватало!", "Белый, ты в моем сердце", "Белый! И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе", "Самая любимая роль", – написали в комментариях.
© Аватар Фильм (2002)Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
© Аватар Фильм (2002)
Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказываются четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Сашей Белым.
Роль в "Бригаде" принесла Безрукову славу. После этого он сыграл в фильмах про Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Ивана-дурака.