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Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады" - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
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Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"
Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады" - РИА Новости, 15.07.2022
Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"
Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:20
2022-07-15T19:36
шоубиз
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сергей безруков
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы.Поклонники сразу признали знаменитую роль.Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказываются четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Сашей Белым.Роль в "Бригаде" принесла Безрукову славу. После этого он сыграл в фильмах про Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Ивана-дурака.
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знаменитости, сергей безруков, шоу-бизнес, новости культуры
18:20 15.07.2022 (обновлено: 19:36 15.07.2022)
 
Сергей Безруков повторил знаменитый образ из "Бригады"

Сергей Безруков повторил знаменитый образ Саши Белого из "Бригады"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Безруков повторил образ Саши Белого из сериала "Бригада". Для этого ему достаточно было зачесать волосы.

"Стоит зачесать волосы назад и сразу… Знакомый образ. Правда? Никого не напоминает?" – спросил Сергей.

© Фото из социальных сетей Сергея БезруковаСергей Безруков в образе
Сергей Безруков в образе
© Фото из социальных сетей Сергея Безрукова
Сергей Безруков в образе
Поклонники сразу признали знаменитую роль.

"Саша, нам тебя очень не хватало!", "Белый, ты в моем сердце", "Белый! И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе", "Самая любимая роль", – написали в комментариях.

© Аватар Фильм (2002)Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
Кадр из многосерийного фильма Бригада
© Аватар Фильм (2002)
Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказываются четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Сашей Белым.
Роль в "Бригаде" принесла Безрукову славу. После этого он сыграл в фильмах про Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Ивана-дурака.
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