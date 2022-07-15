Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом
Бывшая соперница Байдена Габбард назвала его действия в адрес России "садомазохизмом"
© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту, а на американскую экономику влияет "садомазохизм" руководства страны.
"Садомазохизм - только так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании разрушить и причинить максимум боли России. Нет других объяснений тому, как и почему президент Байден настолько готов стоять в стороне, пока многие американцы и вообще люди во всем мире страдают и мучаются", - заявила в распространенном видеообращении Габбард, которая была соперницей Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.
Она подчеркнула, что Байден подталкивает США к ядерному конфликту, который уничтожит Штаты и весь мир. По словам Габбард, действия нынешнего президента являются прокси-войной с РФ.
Она считает, что антироссийские санкции приводят к ухудшению ситуации на рынке продовольствия и росту цен, но американская элита может не беспокоиться об инфляции и растущей стоимости аренды.
"Президент Байден, двухпартийная элита Вашингтона, они, конечно, не платят эту цену", - сказала Габбард.