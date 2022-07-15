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Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом - РИА Новости, 15.07.2022
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Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом
Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом - РИА Новости, 15.07.2022
Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом
Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:59
2022-07-15T15:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту, а на американскую экономику влияет "садомазохизм" руководства страны."Садомазохизм - только так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании разрушить и причинить максимум боли России. Нет других объяснений тому, как и почему президент Байден настолько готов стоять в стороне, пока многие американцы и вообще люди во всем мире страдают и мучаются", - заявила в распространенном видеообращении Габбард, которая была соперницей Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.Она подчеркнула, что Байден подталкивает США к ядерному конфликту, который уничтожит Штаты и весь мир. По словам Габбард, действия нынешнего президента являются прокси-войной с РФ.Она считает, что антироссийские санкции приводят к ухудшению ситуации на рынке продовольствия и росту цен, но американская элита может не беспокоиться об инфляции и растущей стоимости аренды."Президент Байден, двухпартийная элита Вашингтона, они, конечно, не платят эту цену", - сказала Габбард.
https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html
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в мире, цены на нефть, россия, сша, америка
15:59 15.07.2022
 
Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом

Бывшая соперница Байдена Габбард назвала его действия в адрес России "садомазохизмом"

© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту, а на американскую экономику влияет "садомазохизм" руководства страны.
"Садомазохизм - только так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании разрушить и причинить максимум боли России. Нет других объяснений тому, как и почему президент Байден настолько готов стоять в стороне, пока многие американцы и вообще люди во всем мире страдают и мучаются", - заявила в распространенном видеообращении Габбард, которая была соперницей Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.
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Она подчеркнула, что Байден подталкивает США к ядерному конфликту, который уничтожит Штаты и весь мир. По словам Габбард, действия нынешнего президента являются прокси-войной с РФ.
Она считает, что антироссийские санкции приводят к ухудшению ситуации на рынке продовольствия и росту цен, но американская элита может не беспокоиться об инфляции и растущей стоимости аренды.
"Президент Байден, двухпартийная элита Вашингтона, они, конечно, не платят эту цену", - сказала Габбард.
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