https://ria.ru/20220715/bayden-1802760618.html

Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом

Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом - РИА Новости, 15.07.2022

Бывшая соперница Байдена назвала его действия в адрес России садомазохизмом

Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:59

2022-07-15T15:59

2022-07-15T15:59

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту, а на американскую экономику влияет "садомазохизм" руководства страны."Садомазохизм - только так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании разрушить и причинить максимум боли России. Нет других объяснений тому, как и почему президент Байден настолько готов стоять в стороне, пока многие американцы и вообще люди во всем мире страдают и мучаются", - заявила в распространенном видеообращении Габбард, которая была соперницей Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.Она подчеркнула, что Байден подталкивает США к ядерному конфликту, который уничтожит Штаты и весь мир. По словам Габбард, действия нынешнего президента являются прокси-войной с РФ.Она считает, что антироссийские санкции приводят к ухудшению ситуации на рынке продовольствия и росту цен, но американская элита может не беспокоиться об инфляции и растущей стоимости аренды."Президент Байден, двухпартийная элита Вашингтона, они, конечно, не платят эту цену", - сказала Габбард.

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

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в мире, цены на нефть, россия, сша, америка