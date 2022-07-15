https://ria.ru/20220715/banki-1802842199.html
Правкомиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков
Правкомиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков - РИА Новости, 15.07.2022
Правкомиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек"... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:09
2022-07-15T19:09
2022-07-15T19:09
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в РФ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел", - сказал он."Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про дочки иностранных банков в России", - добавил Моисеев.
https://ria.ru/20220317/rayffayzenbank-1778616807.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Правкомиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков
Правительственная комиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в РФ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел", - сказал он.
"Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России
. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про дочки иностранных банков в России", - добавил Моисеев.