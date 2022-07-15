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Украинские войска нанесли удары по селу Некислицы в Брянской области

Украинские войска нанесли удары по селу Некислицы в Брянской области - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска нанесли удары по селу Некислицы в Брянской области

Украинские военные обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:02

2022-07-15T08:02

2022-07-15T11:38

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

россия

в мире

александр богомаз

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские военные обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.Они уточнил, что это произошло в пять утра."В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет", — написал губернатор.Он добавил, что на месте работают все оперативные службы, в село выехала бригада электриков, которая займется восстановлением ЛЭП.Некислицы уже попадали под обстрел 6 июля. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, брянская область, россия, в мире, александр богомаз