https://ria.ru/20220715/artemovsk-1802776360.html

ВСУ минируют гражданские объекты в Артемовске, готовясь к уходу

ВСУ минируют гражданские объекты в Артемовске, готовясь к уходу - РИА Новости, 15.07.2022

ВСУ минируют гражданские объекты в Артемовске, готовясь к уходу

Украинские вооруженные формирования, готовясь покинуть город Артёмовск (Бахмут), минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры с помощью РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:24

2022-07-15T16:24

2022-07-15T16:24

в мире

технологии

артемовск

сирия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования, готовясь покинуть город Артёмовск (Бахмут), минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ), приводимых в действие мобильными телефонами, рассказал в эфире Первого телеканала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сейчас в населенном пункте Артёмовске идет интенсивная работа по минированию административных зданий, критически важных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе при помощи таких самодельных взрывных устройств, После того как противник выйдет из этих населенных пунктов, он сможет в течение продолжительного времени осуществлять подрывы заминированных таким образом зданий", - сказал Марочко, сославшись на данные разведки.Офицер продемонстрировал взрывное устройство, взрыватель которого приводится в действие сигналом, поступающим на сим-карту телефона."Такие методы использовали террористы в Сирии, говорят специалисты, которые работали ранее там", - отметил он.

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

артемовск

сирия

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в мире, технологии, артемовск, сирия