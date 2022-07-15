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Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван - РИА Новости, 15.07.2022
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Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван - РИА Новости, 15.07.2022
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:59
2022-07-15T14:03
в мире
уильям бернс
ереван
сша
армения
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения."Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло.
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в мире, уильям бернс, ереван, сша, армения
13:59 15.07.2022 (обновлено: 14:03 15.07.2022)
 
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван

Директор ЦРУ Бернс без анонса посольства США прибыл в Ереван с деловым визитом

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения.
"Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло.
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В миреУильям БернсЕреванСШААрмения
 
 
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