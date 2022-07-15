https://ria.ru/20220715/armeniya-1802707635.html
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван - РИА Новости, 15.07.2022
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:59
2022-07-15T13:59
2022-07-15T14:03
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения."Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло.
https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, уильям бернс, ереван, сша, армения
13:59 15.07.2022 (обновлено: 14:03 15.07.2022)
Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван
Директор ЦРУ Бернс без анонса посольства США прибыл в Ереван с деловым визитом