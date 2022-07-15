https://ria.ru/20220715/armeniya-1802707635.html

Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван

Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван - РИА Новости, 15.07.2022

Директор ЦРУ Бернс без анонса прибыл в Ереван

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:59

2022-07-15T13:59

2022-07-15T14:03

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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван, посольство США об этом не объявляло, передает Sputnik Армения."Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло.

https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html

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Кирилл Волков

в мире, уильям бернс, ереван, сша, армения