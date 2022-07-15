https://ria.ru/20220715/argentina-1802815438.html

Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол

Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2022

Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол

Аргентинские предприниматели заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией и находятся в поиске новых путей на фоне сложностей из-за антироссийских... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:34

2022-07-15T17:34

2022-07-15T17:34

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аргентинские предприниматели заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией и находятся в поиске новых путей на фоне сложностей из-за антироссийских санкций, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."Аргентинские предприниматели готовы и дальше торговать и хотят торговать с Россией. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Они нам продавали всегда больше, чем покупали, 90% того, что они нам поставляли - это сельскохозяйственная продукция, 80% то, что они покупали у нас - нефть и нефтепродукты. Аргентинцам только надо понять, как выстроить новые финансовые и логистические цепочки, чтобы позитивно двигаться вперед", - уточнил дипломат.Он добавил, что с введением антироссийских санкций начались сложности, которые касаются логистики и международных финансовых транзакций. Так, аргентинский экспорт в Россию упал на 50%, импорт из России - на 30%. "Но это не значит, что он обвалился совсем. Есть снижения и очень серьезные, но аргентинцы готовы работать. К нам в посольство постоянно звонят и приходят аргентинские предприниматели, спрашивают, как найти новые пути сотрудничества с Россией", - пояснил Феоктистов.Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется проведение двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Думаю, мы в силах найти все эти пути", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220715/briks-1802788349.html

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экономика, цены на нефть, россия