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Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2022
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Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол
Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2022
Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол
Аргентинские предприниматели заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией и находятся в поиске новых путей на фоне сложностей из-за антироссийских... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:34
2022-07-15T17:34
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аргентинские предприниматели заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией и находятся в поиске новых путей на фоне сложностей из-за антироссийских санкций, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."Аргентинские предприниматели готовы и дальше торговать и хотят торговать с Россией. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Они нам продавали всегда больше, чем покупали, 90% того, что они нам поставляли - это сельскохозяйственная продукция, 80% то, что они покупали у нас - нефть и нефтепродукты. Аргентинцам только надо понять, как выстроить новые финансовые и логистические цепочки, чтобы позитивно двигаться вперед", - уточнил дипломат.Он добавил, что с введением антироссийских санкций начались сложности, которые касаются логистики и международных финансовых транзакций. Так, аргентинский экспорт в Россию упал на 50%, импорт из России - на 30%. "Но это не значит, что он обвалился совсем. Есть снижения и очень серьезные, но аргентинцы готовы работать. К нам в посольство постоянно звонят и приходят аргентинские предприниматели, спрашивают, как найти новые пути сотрудничества с Россией", - пояснил Феоктистов.Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется проведение двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Думаю, мы в силах найти все эти пути", - заключил дипломат.
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экономика, цены на нефть, россия
17:34 15.07.2022
 
Бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол

Посол России Феоктистов: бизнес в Аргентине заинтересован в сотрудничестве с Россией

© Flickr / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Flickr / Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аргентинские предприниматели заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией и находятся в поиске новых путей на фоне сложностей из-за антироссийских санкций, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Аргентинские предприниматели готовы и дальше торговать и хотят торговать с Россией. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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"Они нам продавали всегда больше, чем покупали, 90% того, что они нам поставляли - это сельскохозяйственная продукция, 80% то, что они покупали у нас - нефть и нефтепродукты. Аргентинцам только надо понять, как выстроить новые финансовые и логистические цепочки, чтобы позитивно двигаться вперед", - уточнил дипломат.
Он добавил, что с введением антироссийских санкций начались сложности, которые касаются логистики и международных финансовых транзакций. Так, аргентинский экспорт в Россию упал на 50%, импорт из России - на 30%. "Но это не значит, что он обвалился совсем. Есть снижения и очень серьезные, но аргентинцы готовы работать. К нам в посольство постоянно звонят и приходят аргентинские предприниматели, спрашивают, как найти новые пути сотрудничества с Россией", - пояснил Феоктистов.
Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется проведение двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Думаю, мы в силах найти все эти пути", - заключил дипломат.
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