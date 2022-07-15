Рейтинг@Mail.ru
На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220715/arenda-1802817616.html
На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю
На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю - РИА Новости, 15.07.2022
На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю
Депутаты Краснодарского края на сессии в пятницу установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере 1 рубля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:43
2022-07-15T17:43
краснодарский край
экономика
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/39/1492683903_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_6b814ddbfe78968e6a17a99d7a731b39.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в пятницу установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере 1 рубля, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК)."Законопроект предусматривает введение сроком на один год льготной арендной платы в размере одного рубля и право арендатора до 31 декабря 2022 года обратиться с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении.По мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, предоставление льгот и преференций российским компаниям, работающим на важных и значимых направлениях, один из наиболее эффективных способов стимулировать экономику и ослабить внешнее санкционное давление."Краевой закон установит возможность взимания арендной платы в таких размерах, которые точнее называть не льготными, а символическими. Нас в этой ситуации интересуют не объёмы поступлений в бюджет со стороны таких хозяйствующих субъектов, а та выгода, которую получит Краснодарский край от их последующей успешной экономической деятельности", – прокомментировал Юрий Бурлачко.Как пояснили в ЗСК, сегодня существенно изменились условия реализации контрактов со встречными инвестиционными обязательствами: значительно снижен минимальный объем инвестиций поставщика, с которым заключается такой контракт: с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов рублей – "это существенно расширяет круг региональных производителей, потенциальных поставщиков продукции по таким контрактам".Федеральный закон закрепил право субъектов РФ определять в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, и земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, случаи установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды этих земельных участков и размер такой платы.
https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html
https://ria.ru/20220708/arenda-1801326294.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/39/1492683903_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d8a1a4576707a98dac96b77285a1775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, краснодарский край
17:43 15.07.2022
 
На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю

Депутаты Краснодарского края установили для инвесторов льготную аренду за землю

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Посевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в пятницу установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере 1 рубля, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
"Законопроект предусматривает введение сроком на один год льготной арендной платы в размере одного рубля и право арендатора до 31 декабря 2022 года обратиться с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении.
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:50Тюменская область
Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты
По мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, предоставление льгот и преференций российским компаниям, работающим на важных и значимых направлениях, один из наиболее эффективных способов стимулировать экономику и ослабить внешнее санкционное давление.
"Краевой закон установит возможность взимания арендной платы в таких размерах, которые точнее называть не льготными, а символическими. Нас в этой ситуации интересуют не объёмы поступлений в бюджет со стороны таких хозяйствующих субъектов, а та выгода, которую получит Краснодарский край от их последующей успешной экономической деятельности", – прокомментировал Юрий Бурлачко.
Как пояснили в ЗСК, сегодня существенно изменились условия реализации контрактов со встречными инвестиционными обязательствами: значительно снижен минимальный объем инвестиций поставщика, с которым заключается такой контракт: с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов рублей – "это существенно расширяет круг региональных производителей, потенциальных поставщиков продукции по таким контрактам".
Федеральный закон закрепил право субъектов РФ определять в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, и земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, случаи установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды этих земельных участков и размер такой платы.
Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 19:25
Совфед разрешил фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов
 
Краснодарский крайЭкономикаРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала