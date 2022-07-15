https://ria.ru/20220715/arenda-1802817616.html

На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю

На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю - РИА Новости, 15.07.2022

На Кубани депутаты установили для инвесторов льготную аренду за землю

Депутаты Краснодарского края на сессии в пятницу установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере 1 рубля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:43

2022-07-15T17:43

2022-07-15T17:43

краснодарский край

экономика

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в пятницу установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере 1 рубля, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК)."Законопроект предусматривает введение сроком на один год льготной арендной платы в размере одного рубля и право арендатора до 31 декабря 2022 года обратиться с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении.По мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, предоставление льгот и преференций российским компаниям, работающим на важных и значимых направлениях, один из наиболее эффективных способов стимулировать экономику и ослабить внешнее санкционное давление."Краевой закон установит возможность взимания арендной платы в таких размерах, которые точнее называть не льготными, а символическими. Нас в этой ситуации интересуют не объёмы поступлений в бюджет со стороны таких хозяйствующих субъектов, а та выгода, которую получит Краснодарский край от их последующей успешной экономической деятельности", – прокомментировал Юрий Бурлачко.Как пояснили в ЗСК, сегодня существенно изменились условия реализации контрактов со встречными инвестиционными обязательствами: значительно снижен минимальный объем инвестиций поставщика, с которым заключается такой контракт: с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов рублей – "это существенно расширяет круг региональных производителей, потенциальных поставщиков продукции по таким контрактам".Федеральный закон закрепил право субъектов РФ определять в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, и земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, случаи установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды этих земельных участков и размер такой платы.

https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, краснодарский край