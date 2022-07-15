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Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта - РИА Новости, 15.07.2022
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Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта
Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта - РИА Новости, 15.07.2022
Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта
Хокимият (администрация) Ферганской области на востоке Узбекистана намерен привлечь российский холдинг АО "Аэропорты регионов" к модернизации и развитию... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:10
2022-07-15T10:35
россия
узбекистан
фергана
ферганская область
sukhoi superjet 100 (ssj100)
экономика
новости - туризм
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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Хокимият (администрация) Ферганской области на востоке Узбекистана намерен привлечь российский холдинг АО "Аэропорты регионов" к модернизации и развитию аэропорта Ферганы, в планах компании из РФ также создание авиаперевозчика по обслуживанию рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По данным пресс-службы, хоким (губернатор) Ферганской области Хайрулло Бозаров и руководство холдинга "Аэропорты регионов" обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества."На встрече обсуждались перспективы развития аэропорта "Фергана" за счет реконструкции и модернизации и возможности участия в этом процессе холдинга "Аэропорты регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията области.Представители российской компании высоко оценили возможности превращения аэропорта Ферганы в международный транзитный узел между Европой и Азией и увеличения объема перевозимых через него грузов за счет строительства дополнительного грузового терминала, отметили в пресс-службе. Также состоялся обмен мнениями по проекту строительства единого аэропорта для регионов Ферганской долины."Стороны достигли договоренности о размещении в аэропорту Ферганы авиакомпании, обслуживающей местные рейсы на самолетах средней дальности Sukhoi Superjet 100, которую холдинг "Аэропорты регионов" планирует создать в Узбекистане", - добавили в хокимияте."Аэропорты регионов" – ведущий аэропортовый холдинг России, указывается на сайте компании. В настоящее время в холдинг входят аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону) и Гагарин (Саратов). Также компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.
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россия, узбекистан, фергана, ферганская область, sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика, новости - туризм
09:10 15.07.2022 (обновлено: 10:35 15.07.2022)
 
Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта

Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации местного аэропорта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Хокимият (администрация) Ферганской области на востоке Узбекистана намерен привлечь российский холдинг АО "Аэропорты регионов" к модернизации и развитию аэропорта Ферганы, в планах компании из РФ также создание авиаперевозчика по обслуживанию рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, хоким (губернатор) Ферганской области Хайрулло Бозаров и руководство холдинга "Аэропорты регионов" обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества.
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"На встрече обсуждались перспективы развития аэропорта "Фергана" за счет реконструкции и модернизации и возможности участия в этом процессе холдинга "Аэропорты регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията области.
Представители российской компании высоко оценили возможности превращения аэропорта Ферганы в международный транзитный узел между Европой и Азией и увеличения объема перевозимых через него грузов за счет строительства дополнительного грузового терминала, отметили в пресс-службе. Также состоялся обмен мнениями по проекту строительства единого аэропорта для регионов Ферганской долины.
"Стороны достигли договоренности о размещении в аэропорту Ферганы авиакомпании, обслуживающей местные рейсы на самолетах средней дальности Sukhoi Superjet 100, которую холдинг "Аэропорты регионов" планирует создать в Узбекистане", - добавили в хокимияте.
"Аэропорты регионов" – ведущий аэропортовый холдинг России, указывается на сайте компании. В настоящее время в холдинг входят аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону) и Гагарин (Саратов). Также компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.
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РоссияУзбекистанФерганаФерганская областьSukhoi Superjet 100 (SSJ100)ЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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