https://ria.ru/20220715/aeroport-1802599823.html

Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта

Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта - РИА Новости, 15.07.2022

Власти Ферганы хотят привлечь российский холдинг для модернизации аэропорта

Хокимият (администрация) Ферганской области на востоке Узбекистана намерен привлечь российский холдинг АО "Аэропорты регионов" к модернизации и развитию... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:10

2022-07-15T09:10

2022-07-15T10:35

россия

узбекистан

фергана

ферганская область

sukhoi superjet 100 (ssj100)

экономика

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Хокимият (администрация) Ферганской области на востоке Узбекистана намерен привлечь российский холдинг АО "Аэропорты регионов" к модернизации и развитию аэропорта Ферганы, в планах компании из РФ также создание авиаперевозчика по обслуживанию рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По данным пресс-службы, хоким (губернатор) Ферганской области Хайрулло Бозаров и руководство холдинга "Аэропорты регионов" обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества."На встрече обсуждались перспективы развития аэропорта "Фергана" за счет реконструкции и модернизации и возможности участия в этом процессе холдинга "Аэропорты регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията области.Представители российской компании высоко оценили возможности превращения аэропорта Ферганы в международный транзитный узел между Европой и Азией и увеличения объема перевозимых через него грузов за счет строительства дополнительного грузового терминала, отметили в пресс-службе. Также состоялся обмен мнениями по проекту строительства единого аэропорта для регионов Ферганской долины."Стороны достигли договоренности о размещении в аэропорту Ферганы авиакомпании, обслуживающей местные рейсы на самолетах средней дальности Sukhoi Superjet 100, которую холдинг "Аэропорты регионов" планирует создать в Узбекистане", - добавили в хокимияте."Аэропорты регионов" – ведущий аэропортовый холдинг России, указывается на сайте компании. В настоящее время в холдинг входят аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону) и Гагарин (Саратов). Также компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

https://ria.ru/20220615/uzbekistanairways-1795511973.html

https://ria.ru/20220607/uzbekistan-1793752008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, узбекистан, фергана, ферганская область, sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика, новости - туризм