https://ria.ru/20220714/zoloto-1802549421.html
Путин отменил НДФЛ при продаже золота
Путин отменил НДФЛ при продаже золота - РИА Новости, 14.07.2022
Путин отменил НДФЛ при продаже золота
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:38
2022-07-14T19:38
2022-07-14T19:51
экономика
россия
золото
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.Закон освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
https://ria.ru/20220705/tseny-1800297911.html
https://ria.ru/20220706/zoloto-1800642828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, золото, владимир путин
19:38 14.07.2022 (обновлено: 19:51 14.07.2022)
Путин отменил НДФЛ при продаже золота
Путин одобрил закон, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Закон освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.
Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.
Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России
, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев
.