https://ria.ru/20220714/zoloto-1802549421.html

Путин отменил НДФЛ при продаже золота

Путин отменил НДФЛ при продаже золота - РИА Новости, 14.07.2022

Путин отменил НДФЛ при продаже золота

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:38

2022-07-14T19:38

2022-07-14T19:51

экономика

россия

золото

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.Закон освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

https://ria.ru/20220705/tseny-1800297911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, золото, владимир путин