https://ria.ru/20220714/zerno-1802444516.html

Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле

Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2022

Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле

Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:40

2022-07-14T14:40

2022-07-14T14:40

турция

стамбул

в мире

россия

украина

оон

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа", - сказал Песков журналистам.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

https://ria.ru/20220714/zerno-1802361929.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, стамбул, в мире, россия, украина, оон, дмитрий песков