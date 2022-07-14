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Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2022
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Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле
Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2022
Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле
Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:40
2022-07-14T14:40
турция
стамбул
в мире
россия
украина
оон
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа", - сказал Песков журналистам.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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турция, стамбул, в мире, россия, украина, оон, дмитрий песков
14:40 14.07.2022
 
Переговорный процесс по зерну продолжается, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа", - сказал Песков журналистам.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 11:14
Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу
 
ТурцияСтамбулВ миреРоссияУкраинаООНДмитрий Песков
 
 
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