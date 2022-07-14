https://ria.ru/20220714/zerno-1802381208.html
Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными
Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными - РИА Новости, 14.07.2022
Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными
Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:56
2022-07-14T11:56
2022-07-14T11:58
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турция
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оон
ситуация в днр и лнр
хулуси акар
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.Он подчеркнул, что "стороны проделали на переговорах большую работу, сблизили свои позиции, сняли замечания, в принципе, подобрались уже к подготовке финального документа". "То есть всё говорит о том, что в конечном счете заработает этот механизм поставки зерна через Черное море, и Россия будет гарантировать, что будет обеспечена безопасность, соответственно, Украина и Турция гарантируют, что кроме пшеницы там ничего другого не будет поставляться, никакого оружия и так далее", - отметил Топорнин.По его словам, "Турция гарантирует, что после того, как она получит зерно, часть останется у нее, видимо, а часть она будет дальше направлять для реализации по тем контрактам, которые есть у Украины". "Ну то есть это, на мой взгляд, то рабочее соглашение, которого не хватало для того, чтобы разблокировать вот эту ситуацию", - заключил эксперт.Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
https://ria.ru/20220617/putin-1796340113.html
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html
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в мире, турция, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, хулуси акар
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар
заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
"У меня есть очень большой оптимизм по поводу того, что на следующей неделе стороны все технические детали обсудят и такой документ подпишут. Поэтому, насколько я понимаю, у сторон не остаются какие-либо серьезные расхождения", - сказал эксперт РИА Новости.
Он подчеркнул, что "стороны проделали на переговорах большую работу, сблизили свои позиции, сняли замечания, в принципе, подобрались уже к подготовке финального документа". "То есть всё говорит о том, что в конечном счете заработает этот механизм поставки зерна через Черное море, и Россия будет гарантировать, что будет обеспечена безопасность, соответственно, Украина и Турция гарантируют, что кроме пшеницы там ничего другого не будет поставляться, никакого оружия и так далее", - отметил Топорнин.
По его словам, "Турция гарантирует, что после того, как она получит зерно, часть останется у нее, видимо, а часть она будет дальше направлять для реализации по тем контрактам, которые есть у Украины". "Ну то есть это, на мой взгляд, то рабочее соглашение, которого не хватало для того, чтобы разблокировать вот эту ситуацию", - заключил эксперт.
Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции
, РФ
, Украины
и ООН
по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море
нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.