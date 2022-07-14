https://ria.ru/20220714/zerno-1802381208.html

Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными

Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт назвал промежуточные результаты переговоров по зерну оптимистичными

Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:56

2022-07-14T11:56

2022-07-14T11:58

в мире

турция

россия

украина

оон

ситуация в днр и лнр

хулуси акар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af85b786f5757bfab2ce01674eb661da.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.Он подчеркнул, что "стороны проделали на переговорах большую работу, сблизили свои позиции, сняли замечания, в принципе, подобрались уже к подготовке финального документа". "То есть всё говорит о том, что в конечном счете заработает этот механизм поставки зерна через Черное море, и Россия будет гарантировать, что будет обеспечена безопасность, соответственно, Украина и Турция гарантируют, что кроме пшеницы там ничего другого не будет поставляться, никакого оружия и так далее", - отметил Топорнин.По его словам, "Турция гарантирует, что после того, как она получит зерно, часть останется у нее, видимо, а часть она будет дальше направлять для реализации по тем контрактам, которые есть у Украины". "Ну то есть это, на мой взгляд, то рабочее соглашение, которого не хватало для того, чтобы разблокировать вот эту ситуацию", - заключил эксперт.Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

https://ria.ru/20220617/putin-1796340113.html

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, хулуси акар