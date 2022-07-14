https://ria.ru/20220714/zavereniya-1802573590.html

Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз

Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз - РИА Новости, 14.07.2022

Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз

Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:22

2022-07-14T22:22

2022-07-14T22:22

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый."Мы не общаемся напрямую с Министерством обороны РФ, контакт установлен на уровне послов и военных атташе. Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала TV8.По его словам, ситуация на данный момент находится под контролем, хотя угроза безопасности страны полностью не исчезла.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220709/bezopasnost-1801444767.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, молдавия, россия, украина