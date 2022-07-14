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Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз - РИА Новости, 14.07.2022
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Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз
Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз - РИА Новости, 14.07.2022
Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз
Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:22
2022-07-14T22:22
в мире
здоровье - общество
владимир путин
молдавия
россия
украина
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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый."Мы не общаемся напрямую с Министерством обороны РФ, контакт установлен на уровне послов и военных атташе. Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала TV8.По его словам, ситуация на данный момент находится под контролем, хотя угроза безопасности страны полностью не исчезла.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, молдавия, россия, украина
22:22 14.07.2022
 
Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз

Глава Минобороны Молдавии: республика получила заверения, что прямых угроз от России нет

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
"Мы не общаемся напрямую с Министерством обороны РФ, контакт установлен на уровне послов и военных атташе. Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала TV8.
По его словам, ситуация на данный момент находится под контролем, хотя угроза безопасности страны полностью не исчезла.
"По сравнению, с концом февраля, все стало лучше – ситуация на Украине очень изменилась, военные действия отдалились от границ Молдавии. Но я считаю, что ситуация очень горячая, эскалация может достигнуть максимальной высоты", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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