Молдавия получила заверения от России, что для республики нет прямых угроз
Глава Минобороны Молдавии: республика получила заверения, что прямых угроз от России нет
Флаги Молдавии и России . Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Молдавия получила заверения по дипломатическим каналам от России, что на сегодняшний день для Кишинева нет прямых угроз, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
По его словам, ситуация на данный момент находится под контролем, хотя угроза безопасности страны полностью не исчезла.
"По сравнению, с концом февраля, все стало лучше – ситуация на Украине очень изменилась, военные действия отдалились от границ Молдавии. Но я считаю, что ситуация очень горячая, эскалация может достигнуть максимальной высоты", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.