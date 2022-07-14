https://ria.ru/20220714/zakon-1802557925.html
Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД
Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками Центрального депозитария (ЦД). Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:24
2022-07-14T20:24
2022-07-14T20:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками Центрального депозитария (ЦД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Центральный депозитарий - расчетный институт инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ранее статус ЦД был присвоен небанковской кредитной организации "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).Закон предусматривает установление Банком России норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус ЦД, в целях минимизации принимаемых таким депозитарием рисков при осуществлении расчетов день в день.Одновременно для ЦД устанавливается обязанность разрабатывать и представлять в ЦБ план обеспечения непрерывности своей деятельности и план восстановления своей финансовой устойчивости, а также сообщать регулятору о наступлении событий, послуживших основанием для реализации этих планов. Банк России теперь должен оценивать эти планы, а в случае низкой эффективности мероприятий для восстановления финансовой устойчивости сам разрабатывать план действий в отношении ЦД.Помимо этого, ЦБ может назначать в ЦД уполномоченного представителя в соответствии с профильным регулированием вне зависимости от наличия оснований, предусмотренных банковским законодательством. Представитель может получать информацию и документы о деятельности ЦД, об управлении его активами и пассивами. Банк России также вправе определить функции, для выполнения которых ЦД сможет привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным ЦБ требованиям и установить порядок выполнения и прекращения этих функций.Ранее действующее регулирование предусматривало обязанность Центрального депозитария проводить операционный аудит в соответствии с международными стандартами систем контроля сервисных организаций. Закон же предусматривает установление Банком России и требований к операционному аудиту, который проводит ЦД.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802552887.html
https://ria.ru/20220714/putin-1802546128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд)
20:24 14.07.2022 (обновлено: 20:27 14.07.2022)
Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД
Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками ЦД
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками Центрального депозитария (ЦД). Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Центральный депозитарий - расчетный институт инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ранее статус ЦД был присвоен небанковской кредитной организации "Национальный расчетный депозитарий" (НРД)
.
Закон предусматривает установление Банком России норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус ЦД, в целях минимизации принимаемых таким депозитарием рисков при осуществлении расчетов день в день.
Одновременно для ЦД устанавливается обязанность разрабатывать и представлять в ЦБ
план обеспечения непрерывности своей деятельности и план восстановления своей финансовой устойчивости, а также сообщать регулятору о наступлении событий, послуживших основанием для реализации этих планов. Банк России теперь должен оценивать эти планы, а в случае низкой эффективности мероприятий для восстановления финансовой устойчивости сам разрабатывать план действий в отношении ЦД.
Помимо этого, ЦБ может назначать в ЦД уполномоченного представителя в соответствии с профильным регулированием вне зависимости от наличия оснований, предусмотренных банковским законодательством. Представитель может получать информацию и документы о деятельности ЦД, об управлении его активами и пассивами. Банк России также вправе определить функции, для выполнения которых ЦД сможет привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным ЦБ требованиям и установить порядок выполнения и прекращения этих функций.
Ранее действующее регулирование предусматривало обязанность Центрального депозитария проводить операционный аудит в соответствии с международными стандартами систем контроля сервисных организаций. Закон же предусматривает установление Банком России и требований к операционному аудиту, который проводит ЦД.