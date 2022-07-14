https://ria.ru/20220714/zakon-1802557925.html

Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД

Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о модернизации механизмов управления рисками ЦД

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками Центрального депозитария (ЦД). Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:24

2022-07-14T20:24

2022-07-14T20:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию механизмов управления рисками Центрального депозитария (ЦД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Центральный депозитарий - расчетный институт инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ранее статус ЦД был присвоен небанковской кредитной организации "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).Закон предусматривает установление Банком России норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус ЦД, в целях минимизации принимаемых таким депозитарием рисков при осуществлении расчетов день в день.Одновременно для ЦД устанавливается обязанность разрабатывать и представлять в ЦБ план обеспечения непрерывности своей деятельности и план восстановления своей финансовой устойчивости, а также сообщать регулятору о наступлении событий, послуживших основанием для реализации этих планов. Банк России теперь должен оценивать эти планы, а в случае низкой эффективности мероприятий для восстановления финансовой устойчивости сам разрабатывать план действий в отношении ЦД.Помимо этого, ЦБ может назначать в ЦД уполномоченного представителя в соответствии с профильным регулированием вне зависимости от наличия оснований, предусмотренных банковским законодательством. Представитель может получать информацию и документы о деятельности ЦД, об управлении его активами и пассивами. Банк России также вправе определить функции, для выполнения которых ЦД сможет привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным ЦБ требованиям и установить порядок выполнения и прекращения этих функций.Ранее действующее регулирование предусматривало обязанность Центрального депозитария проводить операционный аудит в соответствии с международными стандартами систем контроля сервисных организаций. Закон же предусматривает установление Банком России и требований к операционному аудиту, который проводит ЦД.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802552887.html

https://ria.ru/20220714/putin-1802546128.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд)