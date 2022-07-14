https://ria.ru/20220714/zakon-1802556095.html

Путин разрешил внесение поправок в реестр объектов культурного наследия

Путин разрешил внесение поправок в реестр объектов культурного наследия - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил внесение поправок в реестр объектов культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия, министерство культуры... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:13

2022-07-14T20:13

2022-07-14T20:13

общество

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия, министерство культуры наделяют полномочиями устанавливать порядок и вносить изменения в реестр, документ опубликован на портале правовой информации.Законом предусматривается механизм исправления содержащихся в реестре ошибок, повлекших повторный учет в нем объектов культурного наследия. В таком случае внесение изменений в реестр будет осуществляться на основании представленных органами охраны объектов культурного наследия сведений и ранее выданных документов, подтверждающих включение конкретного объекта культурного наследия в реестр. Устанавливать порядок и вносить в реестр изменения в связи с исправлением ошибок будет Минкультуры.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802531617.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)