https://ria.ru/20220714/zakon-1802555041.html
В России разрешили добычу полезных ископаемых из отходов недропользования
В России разрешили добычу полезных ископаемых из отходов недропользования - РИА Новости, 14.07.2022
В России разрешили добычу полезных ископаемых из отходов недропользования
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользователям недр на период действия лицензии добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:08
2022-07-14T20:08
2022-07-14T20:08
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользователям недр на период действия лицензии добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов недропользования, а также использовать эти отходы для собственных нужд. Документ опубликован на официальном портале правовой информацииЗакон предоставляет пользователям недр право осуществлять добычу полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при пользования недрами на предоставленном им в пользование участке недр.При этом пользователи недр смогут использовать отходы недропользования для собственных производственных и технологических нужд, ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации земель. Вскрышные и вмещающие горные породы могут использоваться также для ведения горных работ и передачи другим пользователям недр.Помимо этого, с 1 января 2023 года при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов.Одновременно определяются случаи, когда вскрышные и вмещающие горные породы признаются отходами производства и потребления. В случае признания этих пород такими отходами отчетным периодом для внесения платы за размещение отходов признается календарный год, в котором это произошло.До 1 января 2026 года объекты хранения вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при осуществлении пользования недрами, подлежат исключению из госреестра объектов размещения отходов в случае, если весь объем таких пород, находящихся на данном объекте, подлежит использованию в соответствии с законом "О недрах".Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20220714/dempfer-1802554151.html
https://ria.ru/20220714/zoloto-1802549421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, законодательство
В России разрешили добычу полезных ископаемых из отходов недропользования
Путин подписал закон, разрешающий добычу полезных ископаемых из отходов недропользования
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, разрешающий пользователям недр на период действия лицензии добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов недропользования, а также использовать эти отходы для собственных нужд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
Закон предоставляет пользователям недр право осуществлять добычу полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при пользования недрами на предоставленном им в пользование участке недр.
При этом пользователи недр смогут использовать отходы недропользования для собственных производственных и технологических нужд, ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации земель. Вскрышные и вмещающие горные породы могут использоваться также для ведения горных работ и передачи другим пользователям недр.
Помимо этого, с 1 января 2023 года при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов.
Одновременно определяются случаи, когда вскрышные и вмещающие горные породы признаются отходами производства и потребления. В случае признания этих пород такими отходами отчетным периодом для внесения платы за размещение отходов признается календарный год, в котором это произошло.
До 1 января 2026 года объекты хранения вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при осуществлении пользования недрами, подлежат исключению из госреестра объектов размещения отходов в случае, если весь объем таких пород, находящихся на данном объекте, подлежит использованию в соответствии с законом "О недрах".
Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.