https://ria.ru/20220714/zakon-1802538415.html

Путин подписал закон о госпитализации детей-инвалидов с родителями

Путин подписал закон о госпитализации детей-инвалидов с родителями - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о госпитализации детей-инвалидов с родителями

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:46

2022-07-14T18:46

2022-07-14T18:46

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Бесплатное пребывание в стационаре с родителями раньше было предусмотрено только для детей до четырех лет.Законом статус "ребенок-инвалид" признаётся достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний. Соответствующее изменение внесено в закон об основах охраны здоровья граждан, наделяя одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.Также закрепляется корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.Как отмечали ранее авторы инициативы, обычно дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, по их словам, например, "дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет, дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что детям с ограниченными возможностями здоровья в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких. Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его родителей нет средств, чтобы быть рядом, добавлял политик, говоря о важности инициативы.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802533069.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вячеслав володин, госдума рф