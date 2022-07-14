https://ria.ru/20220714/zakon-1802531617.html

Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов

Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России региональных нотариальных архивов, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:30

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России региональных нотариальных архивов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде порядок хранения и использования нотариальных документов ранее не был законодательно урегулирован. Фактически нотариальные документы хранились у самих нотариусов, их удостоверивших. Что касается документов нотариусов, прекративших полномочия, и ранее действовавших государственных нотариальных контор, то они передавались на хранение различным действующим нотариусам. При этом нахождение архивных документов в органах местного самоуправления зависело от конкретной практики, складывающейся в каждом регионе.Авторы инициативы ранее отмечали, что в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц вопросы обеспечения хранения нотариальных документов, а также выдачи архивных копий нотариальных документов требуют законодательного разрешения.В связи с этим закон предусматривает формирование нотариальных архивов при нотариальных палатах, образованных в регионах.Отмечается, что копии нотариальных документов, выдаваемые нотариальной палатой субъекта Российской Федерации из нотариального архива, приравниваются по статусу к дубликату документа.Формирование и ведение нотариального архива осуществляются за счет средств нотариальных палат субъектов РФ. Определен источник финансирования содержания нотариального архива - за счет части членских взносов, уплачиваемых членами нотариальной палаты субъекта Российской Федерации в нотариальную палату, в размере, который устанавливает высший орган нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ, но не менее 1% внесенных членских взносов.Обеспечение централизованного хранения нотариальных документов в нотариальной палате региона облегчит поиск и восстановление утраченных нотариальных документов, снизит вероятность утраты (уничтожения) нотариальных архивов, а также снизит нагрузку на суды в части сокращения количества дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, говорилось ранее в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802527884.html

https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин