https://ria.ru/20220714/zakon-1802531617.html
Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов
Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России региональных нотариальных архивов, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:30
2022-07-14T18:30
2022-07-14T18:30
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России региональных нотариальных архивов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде порядок хранения и использования нотариальных документов ранее не был законодательно урегулирован. Фактически нотариальные документы хранились у самих нотариусов, их удостоверивших. Что касается документов нотариусов, прекративших полномочия, и ранее действовавших государственных нотариальных контор, то они передавались на хранение различным действующим нотариусам. При этом нахождение архивных документов в органах местного самоуправления зависело от конкретной практики, складывающейся в каждом регионе.Авторы инициативы ранее отмечали, что в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц вопросы обеспечения хранения нотариальных документов, а также выдачи архивных копий нотариальных документов требуют законодательного разрешения.В связи с этим закон предусматривает формирование нотариальных архивов при нотариальных палатах, образованных в регионах.Отмечается, что копии нотариальных документов, выдаваемые нотариальной палатой субъекта Российской Федерации из нотариального архива, приравниваются по статусу к дубликату документа.Формирование и ведение нотариального архива осуществляются за счет средств нотариальных палат субъектов РФ. Определен источник финансирования содержания нотариального архива - за счет части членских взносов, уплачиваемых членами нотариальной палаты субъекта Российской Федерации в нотариальную палату, в размере, который устанавливает высший орган нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ, но не менее 1% внесенных членских взносов.Обеспечение централизованного хранения нотариальных документов в нотариальной палате региона облегчит поиск и восстановление утраченных нотариальных документов, снизит вероятность утраты (уничтожения) нотариальных архивов, а также снизит нагрузку на суды в части сокращения количества дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, говорилось ранее в пояснительной записке.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802527884.html
https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о создании региональных нотариальных архивов
Путин подписал закон, предусматривающий создание региональных нотариальных архивов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий создание в России региональных нотариальных архивов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде порядок хранения и использования нотариальных документов ранее не был законодательно урегулирован. Фактически нотариальные документы хранились у самих нотариусов, их удостоверивших. Что касается документов нотариусов, прекративших полномочия, и ранее действовавших государственных нотариальных контор, то они передавались на хранение различным действующим нотариусам. При этом нахождение архивных документов в органах местного самоуправления зависело от конкретной практики, складывающейся в каждом регионе.
Авторы инициативы ранее отмечали, что в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц вопросы обеспечения хранения нотариальных документов, а также выдачи архивных копий нотариальных документов требуют законодательного разрешения.
В связи с этим закон предусматривает формирование нотариальных архивов при нотариальных палатах, образованных в регионах.
Отмечается, что копии нотариальных документов, выдаваемые нотариальной палатой субъекта Российской Федерации из нотариального архива, приравниваются по статусу к дубликату документа.
Формирование и ведение нотариального архива осуществляются за счет средств нотариальных палат субъектов РФ
. Определен источник финансирования содержания нотариального архива - за счет части членских взносов, уплачиваемых членами нотариальной палаты субъекта Российской Федерации в нотариальную палату, в размере, который устанавливает высший орган нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ, но не менее 1% внесенных членских взносов.
Обеспечение централизованного хранения нотариальных документов в нотариальной палате региона облегчит поиск и восстановление утраченных нотариальных документов, снизит вероятность утраты (уничтожения) нотариальных архивов, а также снизит нагрузку на суды в части сокращения количества дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, говорилось ранее в пояснительной записке.