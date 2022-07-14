https://ria.ru/20220714/zakon-1802529744.html
Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами
Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами
Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, которые ранее получили... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:26
2022-07-14T18:26
2022-07-14T18:26
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, которые ранее получили образование и стали инвалидами.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами.Законом предусматривается возможность получения профессионального образования за счет бюджетных средств, в случае, если имеющаяся инвалидность препятствует профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученным образованием.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами
Путин подписал закон о получении среднего или высшего образования для инвалидов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о гарантии получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, которые ранее получили образование и стали инвалидами.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами.
Законом предусматривается возможность получения профессионального образования за счет бюджетных средств, в случае, если имеющаяся инвалидность препятствует профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученным образованием.