https://ria.ru/20220714/zakon-1802529744.html

Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами

Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об образовании для лиц, ставших инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, которые ранее получили... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:26

2022-07-14T18:26

2022-07-14T18:26

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, которые ранее получили образование и стали инвалидами.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами.Законом предусматривается возможность получения профессионального образования за счет бюджетных средств, в случае, если имеющаяся инвалидность препятствует профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученным образованием.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин