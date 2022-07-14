https://ria.ru/20220714/zakon-1802527884.html

Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства

Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:18

2022-07-14T18:18

2022-07-14T18:18

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Поправкой ко второму чтению к перечню целей добровольческой деятельности добавилось участие в поиске граждан, пропавших без вести.Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", а также документ обеспечивает единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.

https://ria.ru/20220714/putin-1802517722.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин