https://ria.ru/20220714/zakon-1802527884.html
Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства
Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:18
2022-07-14T18:18
2022-07-14T18:18
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Поправкой ко второму чтению к перечню целей добровольческой деятельности добавилось участие в поиске граждан, пропавших без вести.Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", а также документ обеспечивает единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.
https://ria.ru/20220714/putin-1802517722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин подписал закон о расширении перечня целей волонтерства
Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Поправкой ко второму чтению к перечню целей добровольческой деятельности добавилось участие в поиске граждан, пропавших без вести.
Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", а также документ обеспечивает единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.