https://ria.ru/20220714/zakon-1802514887.html

Путин подписал закон о модернизации механизма оплаты судебных экспертиз

Путин подписал закон о модернизации механизма оплаты судебных экспертиз - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о модернизации механизма оплаты судебных экспертиз

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования механизма оплаты судебных экспертиз, назначаемых по... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:42

2022-07-14T17:42

2022-07-14T17:42

россия

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования механизма оплаты судебных экспертиз, назначаемых по инициативе сторон судебного процесса.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечалось ранее в пояснительной записке, нередки случаи, когда судебно-экспертное учреждение, выполнив судебную экспертизу по гражданскому делу, не получает оплату за ее производство и вынуждено самостоятельно вести работу по взысканию подлежащих выплате сумм задолженности. В связи с этим, такое учреждение несет дополнительные расходы, в том числе по уплате налогов в бюджет в том отчетном квартале, в котором была выполнена экспертиза, вне зависимости от фактического поступления денежных средств.Закон вносит в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ изменения, согласно которым в случае неисполнения сторонами обязанности по предварительному внесению на депозитный счет суда денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, денежные суммы в счет выплаты вознаграждения за проведение экспертизы подлежат взысканию в порядке, установленном ГПК РФ.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, законодательство