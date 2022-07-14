https://ria.ru/20220714/zakon-1802499895.html
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:07
2022-07-14T17:07
2022-07-14T17:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802484907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере международных резервов России
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ
не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.
В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.
Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.