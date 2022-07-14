https://ria.ru/20220714/zakon-1802499895.html

Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России

Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:07

2022-07-14T17:07

2022-07-14T17:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802484907.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин