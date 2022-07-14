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Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:07
2022-07-14T17:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
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экономика, россия, владимир путин
17:07 14.07.2022
 
Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере резервов России

Путин подписал закон о гостайне для сведений о размере международных резервов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежали отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Закон признает эту норму утратившей силу.
В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.
Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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