https://ria.ru/20220714/zakon-1802466781.html

Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий подготовленные правительством изменения в Трудовой кодекс РФ о праве кабмина регулировать трудовые... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:48

2022-07-14T15:48

2022-07-14T16:12

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий подготовленные правительством изменения в Трудовой кодекс РФ о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, при введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ получает право устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802456193.html

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общество, россия, владимир путин