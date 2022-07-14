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Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий подготовленные правительством изменения в Трудовой кодекс РФ о праве кабмина регулировать трудовые... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:48
2022-07-14T15:48
2022-07-14T16:12
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий подготовленные правительством изменения в Трудовой кодекс РФ о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, при введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ получает право устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
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общество, россия, владимир путин
15:48 14.07.2022 (обновлено: 16:12 14.07.2022)
Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Президент Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах