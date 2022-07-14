https://ria.ru/20220714/zakon-1802460004.html

Путин подписал закон о вторичных ресурсах

Путин подписал закон о вторичных ресурсах - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о вторичных ресурсах

Президент России Владимир Путин подписал закон о вторичных ресурсах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:30

2022-07-14T15:30

2022-07-14T15:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о вторичных ресурсах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом вводятся понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье". Согласно пояснительной записке к документу, вторичные ресурсы — отходы, которые могут быть повторно использованы для производства, а вторичное сырье — продукция, полученная из вторичных ресурсов.Согласно тексту закона, вторичные ресурсы подлежат утилизации, а их захоронение не допускается. Физические лица самостоятельно обеспечивают раздельное накопление либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов.Закон предполагает, что юридические лица, в результате деятельности которых образуются побочные продукты производства, должны вести их отдельный учет.Обращение с побочными продуктами производства должно осуществляться юридическим лицом с соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании, законодательства в области охраны окружающей среды и иных требований законодательства РФ.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802456193.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир путин