https://ria.ru/20220714/zakon-1802460004.html
Путин подписал закон о вторичных ресурсах
Путин подписал закон о вторичных ресурсах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о вторичных ресурсах
Президент России Владимир Путин подписал закон о вторичных ресурсах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:30
2022-07-14T15:30
2022-07-14T15:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о вторичных ресурсах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом вводятся понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье". Согласно пояснительной записке к документу, вторичные ресурсы — отходы, которые могут быть повторно использованы для производства, а вторичное сырье — продукция, полученная из вторичных ресурсов.Согласно тексту закона, вторичные ресурсы подлежат утилизации, а их захоронение не допускается. Физические лица самостоятельно обеспечивают раздельное накопление либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов.Закон предполагает, что юридические лица, в результате деятельности которых образуются побочные продукты производства, должны вести их отдельный учет.Обращение с побочными продуктами производства должно осуществляться юридическим лицом с соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании, законодательства в области охраны окружающей среды и иных требований законодательства РФ.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802456193.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин подписал закон о вторичных ресурсах
Путин подписал закон, который вводит понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье"
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о вторичных ресурсах. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Законом вводятся понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье". Согласно пояснительной записке к документу, вторичные ресурсы — отходы, которые могут быть повторно использованы для производства, а вторичное сырье — продукция, полученная из вторичных ресурсов.
Согласно тексту закона, вторичные ресурсы подлежат утилизации, а их захоронение не допускается. Физические лица самостоятельно обеспечивают раздельное накопление либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов.
Закон предполагает, что юридические лица, в результате деятельности которых образуются побочные продукты производства, должны вести их отдельный учет.
Обращение с побочными продуктами производства должно осуществляться юридическим лицом с соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании, законодательства в области охраны окружающей среды и иных требований законодательства РФ
.