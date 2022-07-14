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Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:20
2022-07-14T15:20
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на портале правовой информации.Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
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общество, владимир путин
15:20 14.07.2022
 
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных

Путин подписал закон, устанавливающий требования к содержанию и выгулу домашних животных

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.
Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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