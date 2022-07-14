https://ria.ru/20220714/zakon-1802456193.html
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:20
2022-07-14T15:20
2022-07-14T15:20
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на портале правовой информации.Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных
Путин подписал закон, устанавливающий требования к содержанию и выгулу домашних животных
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован
на портале правовой информации.
Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.
Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.