https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов
Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt.Забастовка началась в 6.00 (7.00 мск) по местному времени и закончится в это же время в субботу. По данным издания, забастовка может стать крупнейшей для портовой отрасли за всю историю ФРГ.Забастовка связана с переговорами между профсоюзом и Центральным союзом немецких операторов портов, которые пока не смогли договориться о повышении тарифов оплаты труда для примерно 12 тысяч сотрудников 58 портовых фирм. Работодатели согласны повысить их на 12,5%, тогда как работники настаивают на 14%.Как отмечает издание, повышение размера оплаты труда может негативно сказаться на конкурентноспособности немецких гаваней в сравнении с нидерландскими и бельгийскими. Кроме того, забастовка осложняет и без того напряженную ситуацию в логистической отрасли и может привести к увеличению очередей кораблей на разгрузку.
https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов
Handelsblatt: работники немецких портов начали масштабную забастовку