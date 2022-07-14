https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html

СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов

СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов

Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:18

2022-07-14T12:18

2022-07-14T12:18

в мире

германия

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt.Забастовка началась в 6.00 (7.00 мск) по местному времени и закончится в это же время в субботу. По данным издания, забастовка может стать крупнейшей для портовой отрасли за всю историю ФРГ.Забастовка связана с переговорами между профсоюзом и Центральным союзом немецких операторов портов, которые пока не смогли договориться о повышении тарифов оплаты труда для примерно 12 тысяч сотрудников 58 портовых фирм. Работодатели согласны повысить их на 12,5%, тогда как работники настаивают на 14%.Как отмечает издание, повышение размера оплаты труда может негативно сказаться на конкурентноспособности немецких гаваней в сравнении с нидерландскими и бельгийскими. Кроме того, забастовка осложняет и без того напряженную ситуацию в логистической отрасли и может привести к увеличению очередей кораблей на разгрузку.

https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html

германия

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в мире, германия