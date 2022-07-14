Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов
Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt.Забастовка началась в 6.00 (7.00 мск) по местному времени и закончится в это же время в субботу. По данным издания, забастовка может стать крупнейшей для портовой отрасли за всю историю ФРГ.Забастовка связана с переговорами между профсоюзом и Центральным союзом немецких операторов портов, которые пока не смогли договориться о повышении тарифов оплаты труда для примерно 12 тысяч сотрудников 58 портовых фирм. Работодатели согласны повысить их на 12,5%, тогда как работники настаивают на 14%.Как отмечает издание, повышение размера оплаты труда может негативно сказаться на конкурентноспособности немецких гаваней в сравнении с нидерландскими и бельгийскими. Кроме того, забастовка осложняет и без того напряженную ситуацию в логистической отрасли и может привести к увеличению очередей кораблей на разгрузку.
https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
12:18 14.07.2022
 
СМИ сообщили о забастовке работников немецких портов

Handelsblatt: работники немецких портов начали масштабную забастовку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Работники немецких портов на севере страны начали забастовку, которая продлится двое суток и может стать крупнейшей для отрасли, сообщает издание Handelsblatt.
Забастовка началась в 6.00 (7.00 мск) по местному времени и закончится в это же время в субботу. По данным издания, забастовка может стать крупнейшей для портовой отрасли за всю историю ФРГ.
Забастовка связана с переговорами между профсоюзом и Центральным союзом немецких операторов портов, которые пока не смогли договориться о повышении тарифов оплаты труда для примерно 12 тысяч сотрудников 58 портовых фирм. Работодатели согласны повысить их на 12,5%, тогда как работники настаивают на 14%.
Как отмечает издание, повышение размера оплаты труда может негативно сказаться на конкурентноспособности немецких гаваней в сравнении с нидерландскими и бельгийскими. Кроме того, забастовка осложняет и без того напряженную ситуацию в логистической отрасли и может привести к увеличению очередей кораблей на разгрузку.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 18:02
Британские железнодорожники проведут забастовку
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала