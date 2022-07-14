https://ria.ru/20220714/yuan-1802230490.html

"Азиатские рельсы": стоит ли россиянам вкладываться в юань

"Азиатские рельсы": стоит ли россиянам вкладываться в юань - РИА Новости, 14.07.2022

"Азиатские рельсы": стоит ли россиянам вкладываться в юань

Объемы торговли юанем в России достигли рекорда. Долю китайской валюты в активах наращивают и мировые ЦБ, хотя до статуса резервной ей еще далеко. Почему... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:00

2022-07-14T08:00

2022-07-14T10:29

экономика

китай

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

swift

юань

рубль

доллар

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объемы торговли юанем в России достигли рекорда. Долю китайской валюты в активах наращивают и мировые ЦБ, хотя до статуса резервной ей еще далеко. Почему денежной единице КНР уделяют все больше внимания, подходит ли она для диверсификации сбережений и готова ли потеснить доллар с евро — в материале РИА Новости.Охладить рубльЗа прошлую неделю юаней в России купили на сумму, эквивалентную 703 миллионам долларов. С 20 мая, когда ослабили ограничения, спрос вырос в восемь раз, подсчитали в банке "Открытие". Китайской валютой запасаются и инвесторы, и простые граждане. Так, уже в июне физлица приобрели 5,4 миллиарда юаней — в 16 раз больше, чем в мае. Это следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. Доля денежной единицы КНР на биржевом рынке достигла 11 процентов (в апреле было шесть, в феврале — меньше одного процента). Рубль на таком фоне начал слабеть. Финансовые власти ранее обещали его сдерживать за счет приобретения валюты "дружественных стран". Минфин предложил направить на это нефтегазовые сверхдоходы. То есть модифицировать бюджетное правило, приостановленное до конца года. Одни только эти "вербальные интервенции" ослабили рубль — соответственно, доходы экспортеров и бюджета выросли.Кроме того, часть счетов банков в долларах и евро сейчас заблокирована. Приобретать предложили прежде всего юань, поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Торговый партнерЕсть и другая причина: из-за санкций экспорт — импорт с Западом резко просел, и внимание переключили на Китай — как на потенциально более значимого торгового партнера."КНР — единственная страна среди развивающихся, у которой российский импорт примерно соответствует экспорту. Китайские деньги можно полностью потратить на приобретение товаров, чего не скажешь про лиры, драхмы, дирхамы. Это увеличивает спрос на юани", — добавляет Гойхман.Внешнеэкономическая деятельность переходит на азиатские рельсы — интерес к евро и долларам падает, отмечает финансовый трейдер и аналитик Артем Звездин.В первом полугодии торговля Китая и России расширилась на 27,2 процента в годовом выражении, до 80,675 миллиарда долларов. Импорт из КНР в июне прибавил 2,1 процента, достигнув 29,55 миллиарда. А российский экспорт — 48,2 процента, до 51,125 миллиарда. В 2021-м общий оборот вырос на 35,8 процента, до 146,88 миллиарда."Токсичные" валютыНаселение заинтересовалось юанем еще в марте. Помимо этого, российские банки предложили клиентам открывать депозиты в азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахстанских тенге, дирхамах ОАЭ, турецких лирах, индийский рупиях, армянских драмах.Но денежная единица КНР — абсолютный лидер. У нее — международный вес, доли в резервах регуляторов и государств.Традиционно значимые для сделок и накоплений доллар, евро, фунт стали "токсичными" для российских компаний и частников из-за ограничений в переводах. С юанем препятствий нет.Для разнообразияОднако юань — валюта развивающейся страны, значит, не такая стабильная, как хотелось бы.В его пользу — растущая экономика КНР (плюс 8,1 процента ВВП в 2021-м) и относительно низкая инфляция (в июне — 2,5 процента в годовом выражении). Но есть санкционные и другие риски.Кроме того, курс юаня зависит от действий Народного банка КНР. Пекин заинтересован в его относительной слабости: это дает преимущества экспортерам. Именно поэтому китайской валюте пока далеко до статуса резервной и глобально ее доля незначительна. Так, в январе, по данным SWIFT, в юанях производили лишь 3,2 процента транзакций в мире. Для сравнения: в долларах — 39,3, в евро — 36,5.По оценкам МВФ, через десять лет 5,8 процента резервов мировых ЦБ будет в юанях. Очевидно, вырастет его популярность и у населения. Однако сейчас рассматривать китайскую валюту как полноценную альтернативу евро, доллару и фунту не стоит. Пока лучше держать ее в "корзине" только ради диверсификации сбережений.

https://ria.ru/20220713/evro-1801988955.html

https://ria.ru/20220706/yuan-1800607755.html

https://ria.ru/20220629/yuan-1798967999.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, китай, россия, министерство финансов рф (минфин россии), swift, юань, рубль, доллар, евро