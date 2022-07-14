Последствия паводков в Якутии

Шестого июля из-за дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках.
Шестого июля из-за дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках.
По словам главы района, уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров.
По словам главы района, уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров.
Режим ЧС регионального характера ввели в некоторых населенных пунктах Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района.
Режим ЧС регионального характера ввели в некоторых населенных пунктах Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района.
На фото: подтопленный город Верхоянск в Якутии
На фото: подтопленный город Верхоянск в Якутии
Паводком на реке Дулгалах в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей.
Паводком на реке Дулгалах в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей.
В район направили дополнительную аэромобильную группировку из 20 спасателей Главного управления МЧС.
В район направили дополнительную аэромобильную группировку из 20 спасателей Главного управления МЧС.
На фото: местная жительница в своем доме на подтопленной территории села Боронук в Якутии.
На фото: местная жительница в своем доме на подтопленной территории села Боронук в Якутии.
По поручению главы региона власти помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье.
По поручению главы региона власти помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье.
Это уже вторая волна паводка в Якутии. Она оказалась сильнее первой.
Это уже вторая волна паводка в Якутии. Она оказалась сильнее первой.
На фото: из подтопленных деревень эвакуируют детей и взрослых.
На фото: из подтопленных деревень эвакуируют детей и взрослых.