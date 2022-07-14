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Последствия паводков в Якутии - РИА Новости, 14.07.2022
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Последствия паводков в Якутии
Последствия паводков в Якутии - РИА Новости, 14.07.2022
Последствия паводков в Якутии
РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:31
2022-07-14T13:31
фото
происшествия
республика саха (якутия)
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фото, фото, происшествия, республика саха (якутия)
13:31 14.07.2022
 

Последствия паводков в Якутии

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

Шестого июля из-за дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии
1 из 10

Шестого июля из-за дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках.

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

По словам главы района, уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров.

Подтопленное село Боронук в Якутии
2 из 10

По словам главы района, уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров.

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Режим ЧС регионального характера ввели в некоторых населенных пунктах Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка
3 из 10

Режим ЧС регионального характера ввели в некоторых населенных пунктах Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

На фото: подтопленный город Верхоянск в Якутии

Подтопленный город Верхоянск в Якутии
4 из 10

На фото: подтопленный город Верхоянск в Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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© Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

Паводком на реке Дулгалах в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей.

Подтопленный город Верхоянск в Якутии
5 из 10

Паводком на реке Дулгалах в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей.

© Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

В район направили дополнительную аэромобильную группировку из 20 спасателей Главного управления МЧС.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии
6 из 10

В район направили дополнительную аэромобильную группировку из 20 спасателей Главного управления МЧС.

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

На фото: местная жительница в своем доме на подтопленной территории села Боронук в Якутии.

Местная жительница в своем доме на подтопленной территории села Боронук в Якутии
7 из 10

На фото: местная жительница в своем доме на подтопленной территории села Боронук в Якутии.

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

По поручению главы региона власти помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье.

Сотрудники МЧС РФ в одном из подтопленных в результате паводка домов в селе Суордах в Якутии
8 из 10

По поручению главы региона власти помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье.

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанк

Это уже вторая волна паводка в Якутии. Она оказалась сильнее первой.

Подтопленное село Боронук в Якутии
9 из 10

Это уже вторая волна паводка в Якутии. Она оказалась сильнее первой.

© Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На фото: из подтопленных деревень эвакуируют детей и взрослых.

Эвакуация людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка
10 из 10

На фото: из подтопленных деревень эвакуируют детей и взрослых.

© РИА Новости / МЧС РФ
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ФотоПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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