https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802347343.html
В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка
В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка - РИА Новости, 14.07.2022
В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка
Угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах Верхоянского района Якутии, где затопило шесть сел и город Верхоянск, заявил глава района Гаврил Чириков. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:19
2022-07-14T10:19
2022-07-14T10:21
происшествия
россия
верхоянск
якутск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790230133_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_9d8139e66164282fa327071c144dfbac.jpg
ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах Верхоянского района Якутии, где затопило шесть сел и город Верхоянск, заявил глава района Гаврил Чириков.Шестого июля из-за проливных дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках. "В данное время затопило семь населенных пунктов, существует угроза еще в трех населенных пунктах", - сказал Чириков в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы района, в Верхоянске спада воды не наблюдается. "Уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров. Город полностью затоплен, но в возвышенных местах здания затопленными остались по фундамент. Глава республики с правительственной делегацией побывал с рабочим визитом... Есть угроза подтопления поселка Батагай, все необходимые меры по эвакуации, размещению жителей приняты. Также обеспечена бесперебойная подача электроэнергии, устойчивой связи… С зоны затопления в город Якутск эвакуировано 104 ребенка. Далее мы проведем оценку нанесенного ущерба", - отметил он.Чиновник рассказал, что цикличность наводнения в Верхоянском районе - 15-20 лет.Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии.
https://ria.ru/20220713/chs-1802254473.html
https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html
россия
верхоянск
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790230133_523:0:3252:2047_1920x0_80_0_0_0d6159366cfe7abb6d9e46d28c48674c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, верхоянск, якутск, республика саха (якутия)
10:19 14.07.2022 (обновлено: 10:21 14.07.2022)
В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка
Глава Верхоянского района Якутии: в трех населенных пунктах возникла угроза паводка