https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802347343.html

В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка

В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка - РИА Новости, 14.07.2022

В трех населенных пунктах Якутии возникла угроза паводка

Угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах Верхоянского района Якутии, где затопило шесть сел и город Верхоянск, заявил глава района Гаврил Чириков. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:19

2022-07-14T10:19

2022-07-14T10:21

происшествия

россия

верхоянск

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах Верхоянского района Якутии, где затопило шесть сел и город Верхоянск, заявил глава района Гаврил Чириков.Шестого июля из-за проливных дождей в Верхоянском районе начался подъем воды в реках. "В данное время затопило семь населенных пунктов, существует угроза еще в трех населенных пунктах", - сказал Чириков в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы района, в Верхоянске спада воды не наблюдается. "Уровень воды составляет 10 метров 89 сантиметров. Город полностью затоплен, но в возвышенных местах здания затопленными остались по фундамент. Глава республики с правительственной делегацией побывал с рабочим визитом... Есть угроза подтопления поселка Батагай, все необходимые меры по эвакуации, размещению жителей приняты. Также обеспечена бесперебойная подача электроэнергии, устойчивой связи… С зоны затопления в город Якутск эвакуировано 104 ребенка. Далее мы проведем оценку нанесенного ущерба", - отметил он.Чиновник рассказал, что цикличность наводнения в Верхоянском районе - 15-20 лет.Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии.

https://ria.ru/20220713/chs-1802254473.html

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html

россия

верхоянск

якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, верхоянск, якутск, республика саха (якутия)