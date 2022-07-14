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Путин подписал закон о наказании за повторную езду без водительских прав - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о наказании за повторную езду без водительских прав
Путин подписал закон о наказании за повторную езду без водительских прав - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о наказании за повторную езду без водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:06
2022-07-14T15:06
общество
авто
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, те, кто повторно сел на руль без прав, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Если водитель без прав повторно сел за руль, имея при этом судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.В 2021 году в суды поступило более 100 тысяч дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году был зафиксирован существенный рост таких правонарушений: судами было рассмотрено более 90 тысяч дел, что на 25% превысило показатели 2019 года, когда было рассмотрено около 72 тысяч подобных дел. Как отмечалось в пояснительной записке, такие происшествия характеризуются достаточно высокой степенью тяжести последствий, в них погибает каждый десятый пострадавший.
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общество, авто, владимир путин
15:06 14.07.2022
 
Путин подписал закон о наказании за повторную езду без водительских прав

Путин подписал закон, предусматривающий до двух лет за повторную езду без прав

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, те, кто повторно сел на руль без прав, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Если водитель без прав повторно сел за руль, имея при этом судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В 2021 году в суды поступило более 100 тысяч дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году был зафиксирован существенный рост таких правонарушений: судами было рассмотрено более 90 тысяч дел, что на 25% превысило показатели 2019 года, когда было рассмотрено около 72 тысяч подобных дел. Как отмечалось в пояснительной записке, такие происшествия характеризуются достаточно высокой степенью тяжести последствий, в них погибает каждый десятый пострадавший.
Сдача на права - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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ОбществоАвтоВладимир Путин
 
 
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