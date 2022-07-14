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Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/voyska-1802322978.html
Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск
Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск - РИА Новости, 14.07.2022
Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск
Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:40
2022-07-14T05:34
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
украина
польша
киев
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке для "Украины.ру" бывший дипломат Ростислав Ищенко.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой.Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела бывшей советской республики.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, анджей дуда, украина, польша, киев, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, ростислав ищенко, владимир зеленский
03:40 14.07.2022 (обновлено: 05:34 14.07.2022)
 
Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

Экс-дипломат Ищенко: особый статус для поляков позволит Варшаве ввести войска на Украину

© AP Photo / Alik KepliczПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке для "Украины.ру" бывший дипломат Ростислав Ищенко.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.
Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой.
"В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт", — написал Ищенко.
Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела бывшей советской республики.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаУкраинаПольшаКиевВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРостислав ИщенкоВладимир Зеленский
 
 
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