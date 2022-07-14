https://ria.ru/20220714/voyska-1802322978.html

Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск - РИА Новости, 14.07.2022

Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:40

2022-07-14T03:40

2022-07-14T05:34

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

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киев

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке для "Украины.ру" бывший дипломат Ростислав Ищенко.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой.Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела бывшей советской республики.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220712/zakhvat-1802054728.html

украина

польша

киев

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в мире, анджей дуда, украина, польша, киев, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, ростислав ищенко, владимир зеленский