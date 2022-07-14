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Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику - РИА Новости, 14.07.2022
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Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику
Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику - РИА Новости, 14.07.2022
Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику
В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:02
2022-07-14T11:02
вологодская область
строительство
олег кувшинников
здравоохранение
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ВОЛОГДА, 14 июл – РИА-Новости. В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях."Сегодня подписал госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде. Она позволит существенно разгрузить существующую третью поликлинику на улице Московской, повысить доступность и качество оказания первичной помощи для 30 тысяч вологжан. Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - написал глава региона.В будущей поликлинике будет 17 терапевтических участков, консультативное отделение, отделения лучевой диагностики, компьютерной томографии, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме этого в поликлинике будет расположен дневной стационар. Общая площадь здания составит 8,7 тысяч квадратных метров."Поликлинику оснастим всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году", - написал Кувшинников.
https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html
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строительство, олег кувшинников, здравоохранение
11:02 14.07.2022
 

Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 14 июл – РИА-Новости. В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях.
"Сегодня подписал госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде. Она позволит существенно разгрузить существующую третью поликлинику на улице Московской, повысить доступность и качество оказания первичной помощи для 30 тысяч вологжан. Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - написал глава региона.
Вологда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:29Вологодская область
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных
В будущей поликлинике будет 17 терапевтических участков, консультативное отделение, отделения лучевой диагностики, компьютерной томографии, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме этого в поликлинике будет расположен дневной стационар. Общая площадь здания составит 8,7 тысяч квадратных метров.
"Поликлинику оснастим всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году", - написал Кувшинников.
 
Вологодская областьСтроительствоОлег КувшинниковЗдравоохранение
 
 
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