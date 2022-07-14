https://ria.ru/20220714/vologda-1802357938.html

Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику

Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику - РИА Новости, 14.07.2022

Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику

В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:02

2022-07-14T11:02

2022-07-14T11:02

вологодская область

строительство

олег кувшинников

здравоохранение

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ВОЛОГДА, 14 июл – РИА-Новости. В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях."Сегодня подписал госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде. Она позволит существенно разгрузить существующую третью поликлинику на улице Московской, повысить доступность и качество оказания первичной помощи для 30 тысяч вологжан. Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - написал глава региона.В будущей поликлинике будет 17 терапевтических участков, консультативное отделение, отделения лучевой диагностики, компьютерной томографии, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме этого в поликлинике будет расположен дневной стационар. Общая площадь здания составит 8,7 тысяч квадратных метров."Поликлинику оснастим всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году", - написал Кувшинников.

https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, олег кувшинников, здравоохранение