https://ria.ru/20220714/vologda-1802357938.html
Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику
Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику - РИА Новости, 14.07.2022
Кувшинников: в Вологде к 2024 году построят новую поликлинику
В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:02
2022-07-14T11:02
2022-07-14T11:02
вологодская область
строительство
олег кувшинников
здравоохранение
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ВОЛОГДА, 14 июл – РИА-Новости. В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях."Сегодня подписал госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде. Она позволит существенно разгрузить существующую третью поликлинику на улице Московской, повысить доступность и качество оказания первичной помощи для 30 тысяч вологжан. Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - написал глава региона.В будущей поликлинике будет 17 терапевтических участков, консультативное отделение, отделения лучевой диагностики, компьютерной томографии, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме этого в поликлинике будет расположен дневной стационар. Общая площадь здания составит 8,7 тысяч квадратных метров."Поликлинику оснастим всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году", - написал Кувшинников.
https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, олег кувшинников, здравоохранение
ВОЛОГДА, 14 июл – РИА-Новости. В Вологде планируется построить новую поликлинику на 30 тысяч человек в микрорайоне Бывалово, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях.
"Сегодня подписал госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде
. Она позволит существенно разгрузить существующую третью поликлинику на улице Московской, повысить доступность и качество оказания первичной помощи для 30 тысяч вологжан. Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - написал глава региона.
В будущей поликлинике будет 17 терапевтических участков, консультативное отделение, отделения лучевой диагностики, компьютерной томографии, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме этого в поликлинике будет расположен дневной стационар. Общая площадь здания составит 8,7 тысяч квадратных метров.
"Поликлинику оснастим всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году", - написал Кувшинников.