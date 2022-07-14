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Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу - РИА Новости, 14.07.2022
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Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу
Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу - РИА Новости, 14.07.2022
Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу
Строительство в Самарской области новой трассы и моста через реку Волга в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" идет ритмично и по плану,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:24
2022-07-14T13:40
экономика
тольятти
"дом.рф"
россия
самарская область
дмитрий азаров
волга
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САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Строительство в Самарской области новой трассы и моста через реку Волга в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" идет ритмично и по плану, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее в правительстве региона сообщили, что строительство 100 километров обхода Тольятти и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" ведется на принципах государственно-частного партнерства. Азаров добился выделения региону из федерального бюджета более 9 миллиардов рублей для завершения строительства этих объектов, ввод в эксплуатацию моста намечен на 2024 год. До этого 15 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о предоставлении компанией "Дом.РФ" концессионеру средств в размере 24 миллиардов рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций."Строительство моста идет согласно ранее утвержденным планам. Некоторые сложности, которые возникали, в первую очередь, по металлу, связанные с его дефицитом и удорожанием, что определило замедление работ весной, все преодолены. Сегодня строительство мостового перехода идет ритмично. Уверен, этот сезон - ключевой, и мы в полной мере обеспечим четкое соответствие графику. Как и говорил ранее, 2024 год - план ввода моста. Мы рассчитываем, что уже в первом квартале", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.Губернатор в четверг на выездном совещании обсудил с руководителями подрядных организаций, профильного министерства и местных администраций вопросы строительства моста и автомобильного обхода Тольятти."Мы подстраховываем стройку в случае необходимости решениями на областном уровне. Поэтому никаких проблем финансирования сегодня нет. Вопросы существуют только технические и бумажные, которые буквально каждый день на большой стройке возникают и преодолеваются", - отметил глава региона.Он поблагодарил строителей за использование уникальных подходов при строительстве моста, позволяющих выполнять работы быстро и качественно. "Используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве моста, а также инженерно-конструкторский гений", - сказал Азаров.Губернатор также обратил особое внимание министра транспорта региона на вопрос состояния и безопасности дорог в районе строительства обхода Тольятти и Волжского моста, отдельно отметив маршруты, использующихся для школьных перевозок. "Глава региона поставил министру задачу проанализировать проблемные моменты и до 1 сентября принять все необходимые меры по их устранению", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html
https://ria.ru/20220615/most-1795460776.html
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экономика, тольятти, "дом.рф", россия, самарская область, дмитрий азаров, волга
13:24 14.07.2022 (обновлено: 13:40 14.07.2022)
 
Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

Самарский губернатор Азаров оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Строительство в Самарской области новой трассы и моста через реку Волга в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" идет ритмично и по плану, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее в правительстве региона сообщили, что строительство 100 километров обхода Тольятти и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" ведется на принципах государственно-частного партнерства. Азаров добился выделения региону из федерального бюджета более 9 миллиардов рублей для завершения строительства этих объектов, ввод в эксплуатацию моста намечен на 2024 год. До этого 15 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о предоставлении компанией "Дом.РФ" концессионеру средств в размере 24 миллиардов рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций.
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"Строительство моста идет согласно ранее утвержденным планам. Некоторые сложности, которые возникали, в первую очередь, по металлу, связанные с его дефицитом и удорожанием, что определило замедление работ весной, все преодолены. Сегодня строительство мостового перехода идет ритмично. Уверен, этот сезон - ключевой, и мы в полной мере обеспечим четкое соответствие графику. Как и говорил ранее, 2024 год - план ввода моста. Мы рассчитываем, что уже в первом квартале", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
Губернатор в четверг на выездном совещании обсудил с руководителями подрядных организаций, профильного министерства и местных администраций вопросы строительства моста и автомобильного обхода Тольятти.
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"Мы подстраховываем стройку в случае необходимости решениями на областном уровне. Поэтому никаких проблем финансирования сегодня нет. Вопросы существуют только технические и бумажные, которые буквально каждый день на большой стройке возникают и преодолеваются", - отметил глава региона.
Он поблагодарил строителей за использование уникальных подходов при строительстве моста, позволяющих выполнять работы быстро и качественно. "Используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве моста, а также инженерно-конструкторский гений", - сказал Азаров.
Губернатор также обратил особое внимание министра транспорта региона на вопрос состояния и безопасности дорог в районе строительства обхода Тольятти и Волжского моста, отдельно отметив маршруты, использующихся для школьных перевозок. "Глава региона поставил министру задачу проанализировать проблемные моменты и до 1 сентября принять все необходимые меры по их устранению", - подчеркивается в сообщении.
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ЭкономикаТольятти"Дом.РФ"РоссияСамарская областьДмитрий АзаровВолга
 
 
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