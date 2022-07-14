https://ria.ru/20220714/veteran-1802467025.html
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами - РИА Новости, 14.07.2022
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:49
2022-07-14T15:49
2022-07-14T15:49
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ опубликован на портале правовой информации.Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также подчеркивал, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.
https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Путин подписал закон о предоставлении гражданским участникам спецоперации статуса ветерана