Рейтинг@Mail.ru
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/veteran-1802467025.html
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами - РИА Новости, 14.07.2022
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:49
2022-07-14T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800626613_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_d1f27101d0264ef25607b4a21771b3a0.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ опубликован на портале правовой информации.Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также подчеркивал, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.
https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800626613_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4bf0d6c717a4eeaa20a255604f86f381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
15:49 14.07.2022
 
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами

Путин подписал закон о предоставлении гражданским участникам спецоперации статуса ветерана

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКопия Знамени Победы на крыше больницы в Волновахе
Копия Знамени Победы на крыше больницы в Волновахе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Копия Знамени Победы на крыше больницы в Волновахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также подчеркивал, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.
Знак газопровода по дороге - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 17:32
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала