https://ria.ru/20220714/veteran-1802467025.html

Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами

Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами - РИА Новости, 14.07.2022

Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:49

2022-07-14T15:49

2022-07-14T15:49

специальная военная операция на украине

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владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ опубликован на портале правовой информации.Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также подчеркивал, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.

https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр