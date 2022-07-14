https://ria.ru/20220714/vertolety-1802386896.html

Россия приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии

Россия приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии - РИА Новости, 14.07.2022

Россия приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии

Россия решила приостановить разрешение на ремонт вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:38

россия

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

нато

восточная европа

болгария

чехия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия решила приостановить разрешение на ремонт вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов ремонтировать украинскую военную технику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на то, что ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию… и болгарским компаниям", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.По ее словам, "прекращается предоставление услуг по конструкторско-техническому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа "Ми", абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий".Она отметила, что "упомянутые предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства"."И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20220712/gretsiya-1802082758.html

https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато, восточная европа, болгария, чехия, в мире, мария захарова, донбасс, украина, вооруженные силы рф