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Риши Сунак лидирует после второго тура выборов премьера Великобритании

Риши Сунак лидирует после второго тура выборов премьера Великобритании - РИА Новости, 14.07.2022

Риши Сунак лидирует после второго тура выборов премьера Великобритании

В третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять кандидатов, заявил в среду глава руководящего комитета Консервативной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:04

2022-07-14T17:04

2022-07-14T17:45

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять кандидатов, заявил в среду глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Второй тур выборов прошел сегодня с 11.30 до 13.30 по местному времени (с 13.30 до 15.30 мск). Трансляцию вел телеканал Sky News. Среди кандидатов, которым удалось пробиться в третий тур голосования, оказались экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Больше всего голосов во втором туре выборов премьера Великобритании набрал Риши Сунак, на втором месте Пенни Мордонт.В этот раз для прохождения в следующий тур не было установлено минимума сторонников, поддержкой которых нужно было заручиться кандидатам, из гонки исключили кандидата с наименьшим числом голосов, им стала генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки. По результатам первого тура в среду из гонки также выбыли экс-глава глава минфина Надим Захави и экс-глава МИД Джереми Хант.Чтобы пройти во второй раунд, кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией YouGov, фаворитом на пост лидера Консервативной партии ее члены считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт с 27% голосов. Следующими по популярности среди консерваторов кандидатами в премьеры оказались Баденок с 15% голосами, Сунак и Трасс с 13% у каждого, а также Тугендхат с 8%. Опрос проводился среди 879 членов консервативной партии во вторник сразу после объявления окончательного списка претендентов на пост премьера страны.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220714/trass-1802409405.html

https://ria.ru/20220713/britaniya-1802200357.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, риши сунак, лиз трасс